Gli ultimi episodi di Dracula su Sky chiudono definitivamente la serie tv con Jonathan Rhys Meyers. Il finale, in onda il 2 agosto, è da considerarsi conclusivo per lo show, liberamente ispirato al romanzo di Bram Stoker: infatti la NBC non ha ordinato una seconda stagione ed è stato cancellato nel 2013.

La storia è ambientata nella fine del XIX secolo, dove il misterioso Conte arriva a Londra, fingendosi un imprenditore americano che vuole portare la scienza moderna nella società vittoriana. Ma ha un’altra ragione per i suoi viaggi: l’uomo spera di vendicarsi di coloro che secoli prima lo hanno maledetto con l’immortalità. Gli unici a conoscere il suo segreto sono il suo fedele assistente ed avvocato, Renfield, e il professor Abraham Van Helsing. Le cose si complicano quando durante il suo soggiorno a Londra, Grayson si innamora di Mina Murray, fidanzata del giornalista Jonathan Harker, donna che sembra essere la reincarnazione della defunta moglie.

Stasera, su Sky Serie (al 112 del telecomando) andranno in onda l’episodio 1×09 dal titolo Quattro Rose e l’1×10, finale di serie, intitolato Sia fatta la luce. Nel primo: Mina, ricoverata in ospedale, riceve la visita giornaliera di Grayson e resta sconvolta quando apprende della relazione tra Lucy e Jonathan. Nel secondo: Grayson è di nuovo pronto per la dimostrazione del risonatore. Nel frattempo Lady Jane convoca un gruppo di cacciatori per uccidere tutti i vampiri di Londra.

All’epoca della sua messa in onda originale, il nuovo Dracula era un progetto ambizioso per il network NBC, che ha richiesto appositamente la presenza di Jonathan Rhys Meyers nel ruolo del vampiro, nonostante l’attore avesse diversi problemi personali (entrava e usciva dai centri di riabilitazione per abuso di sostanze). Le preoccupazioni per le sue dipendenze hanno costretto la produzione a prendere provvedimenti, ritardando il suo stipendio finché l’attore non avesse completato le riprese della prima stagione. Dopo l’ottimo esordio, la serie tv non è riuscita a mantenere stabili gli ascolti, obbligando la NBC a chiuderla.