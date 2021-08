Diodato e Mahmood a IMAGinACTION a Forlì. Si arricchisce il calendario del Festival Internazionale del Videoclip in programma a Forlì dal 27 al 29 agosto in Piazza Saffi.

I primi nomi che prenderanno parte alla quinta edizione sono già stati annunciati nelle scorse settimane, oggi se ne aggiungono di nuovi. Sono quelli di Fabrizio Moro, Ron, Gino Paoli e Samuele Bersani i nomi già annunciati, primi artisti ad essere comunicati per la partecipazione al Festival del videoclip.

L’organizzazione e il direttore artistico comunicano nuovi ospiti. Diodato e Mahmood si aggiungono ai protagonisti, saranno a Forlì nella serata del 28 agosto. Tra gli ospiti annunciati oggi anche Enula che parteciperà alla serata del 29 agosto dedicata ai cantautori.

Diodato e Mahmood a IMAGinACTION saranno protagonisti della serata del 28 agosto. I biglietti per le serate del 28 e del 29 agosto sono disponibili in prevendita su TicketMaster mentre i biglietti per la serata del 27 agosto sono in vendita attraverso il circuito TicketOne. Parte del ricavato di tutte le serate sarà devoluto in beneficenza.

Mahmood a IMAGin ACTION riceverà il Premio Speciale per la dimensione artistica dei suoi video, assegnato dall’Academy di IMAGinACTION e da FIMI. Si esibirà il 28 agosto e si racconterà al pubblico del festival attraverso i suoi videoclip, delle vere e proprie opere d’arte che spiegherà al pubblico di Forlì.

Diodato è reduce da un 2020 ricco di premi e di traguardi, ha fatto l’en plein ed è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo con il brano “Fai Rumore” (doppio platino), il David di Donatello, i Nastri d’Argento, il Ciak D’oro per la “Migliore canzone originale”(“Che vita Meravigliosa”, disco d’oro, colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek), gli MTV EMA (“Best italian act”).

IMAGinACTION è realizzato grazie al contributo e al sostegno del Comune di Forlì, della Regione Emilia Romagna, di APT Servizi Emilia Romagna e del MiC. Media partner dell’evento Radio Bruno.