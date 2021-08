C’è grande attesa per l’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo 13, ma l’attore arriverà sul set solo in autunno. A fine luglio si sono temporaneamente concluse le riprese della tredicesima stagione a Spoleto, con la troupe che si è ritirata per prendersi un mese di vacanza e tornare poi a settembre.

Gli ultimi ciak prima della pausa si sono svolti tra Piazza del Duomo e ponte di Caprareccia. I fan e i curiosi hanno potuto vedere (purtroppo solo in lontananza a causa delle norme anti-Covid) Terence Hill, Nino Frassica, Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta in azione, ma soprattutto assistere al ritorno di Flavio Insinna. Oltre a loro, avvistati anche l’attrice Natalie Guettà che interpreta la perpetua Natalina, Pietro Pulcini (Piero Ghisoni) e Sydne Rome.

Stando a quanto scrive il Comune di Spoleto, riportato poi da Il Messaggero, con molta probabilità la troupe e il cast riprenderanno a lavorare “dalla terza settimana” del mese di settembre (si pensa intorno al 20). Le riprese potrebbero protrarsi fino ad ottobre: e sarà in quell’occasione che assisteremo all’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo 13.

Cosa sappiamo sul suo ruolo? L’attore prenderà il posto di Terence Hill, il quale ha deciso di prendersi una pausa a tempo indeterminato dal ruolo del parroco-detective. Le sue ragioni sono legate alla famiglia, una scelta più che comprensibile dato che la produzione della fiction lo tiene lontano da casa per molti mesi. Don Matteo non cambierà nome, ma vedrà solo l’introduzione di un nuovo protagonista. Raoul Bova interpreterà Don Massimo, un sacerdote alle prime armi, di cui scopriremo il suo passato nel corso della tredicesima stagione. Capiremo anche perché Don Matteo lo abbia scelto come suo successore.

Nonostante questa notizia bomba abbia scosso i fan veterani della fiction, Terence Hill ha dichiarato che la scelta di Raoul Bova è stata più che giusta, dicendosi “molto orgoglioso”.

Don Matteo 13 dovrebbe andare in onda, sempre su Rai1, nei primi mesi del 2022.