Aka7even copia Sangiovanni? L’accusa viene mossa da alcuni fan di Sangiovanni nei confronti di Aka7even ma è del tutto infondata. Non si conoscono i motivi dai quali è mossa questa accusa, ma Aka7even ha spiegato nelle storie su Instagram che spesso controlla i messaggi privati e trova insulti e accuse infondate nei suoi confronti.

C’è una sorta di rivalità tra i suoi fan e quelli del collega Sangiovanni. Aka7even copia Sangiovanni: questo il motivo dell’astio. Ma non c’è nulla di vero. Aka7even parla allora di una guerra tra fandom e tranquillizza tutti sull’amicizia e sugli ottimi rapporti personali tra lui e Sangiovanni.

“Il fatto è che non riesco a capire il perché vi siate impuntati con questa guerra tra fandom, la mia e quella di Sangiovanni. Vi giuro, è una cosa orribile, perché in realtà non ha proprio un senso compiuto, nel momento in cui io e Sangio siamo amicissimi“, le sue parole su Instagram. I due hanno condiviso la partecipazione all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile (secondo posto per Sangiovanni).

“Ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo, quindi non riesco a capire il perché“, ha proseguito il cantante, che si è chiesto il motivo di una simile polemica.

“Sapete benissimo che io non sono il tipo di persona che va lì a controllare gli insulti, la mia vita non gira intorno alle cose negative, solo good vibes, ma dopo la prima, la seconda, la terza volta, vedo che su Twitter fanno la guerra tra fandom, allora basta”, le sue parole nell’invitare tutti a smetterla. Bisogna deporre le armi e interrompere questa guerra insensata.

“Mettiamo un punto a questa storia, che è insensata. Fate l’amore e non la guerra”, ha concluso nella speranza di mettere fine alla rivalità tra i fan dei sue schieramenti.

I fan di Sangiovanni lo ascolteranno?