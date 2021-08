Purtroppo in questa domenica 1 agosto si registrano problemi di comunicazione in app ING Direct per alcuni correntisti del noto istituto bancario. In effetti, ci sono una serie di anomalie che si verificano soprattutto al momento dell’autorizzazione delle operazioni, dunque difficoltà non di poco conto per chi ha la necessità di operare in fretta anche in un giorno festivo.

In realtà non è la prima volta che si manifestano malfunzionamenti simili: proprio i problemi di comunicazione in app ING Direct sono stati già esaminati in un’altra occasione qualche mese fa. Anche in quel caso è accaduto che ai clienti fosse del tutto o quasi preclusa la possibilità di eseguire operazioni e movimenti sul proprio conto. Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector mette in evidenza come ci siano decine di segnalazioni di disservizi in questa domenica. Almeno fin quando le testimonianze non saliranno in termini di quantità, sarà possibile ancora scongiurare un down totale per tutta l’utenza, anche se le difficoltà non potranno neanche essere sottovalutate. D’altronde, ci sono pure le prime richiesta di supporto sulla pagina ING Direct Italia su Facebook che la dicono lunga sugli errori attuali.

Come comportarsi in caso di problemi di comunicazione in app ING Direct in questa giornata ma anche in futuro? Purtroppo in questa domenica non è attivo il solito numero verde dedicato ai clienti. Il recapito 800 71 72 73 per chi possiede un Conto Arancio, Conto Corrente Arancio, Mutuo Arancio e Prestito Arancio risponde in realtà dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00. Come alternativa da utilizzare in questo momento, si potrebbe far ricorso ad un messaggio diretto alla pagina Facebook ufficiale della banca, chiedendo magari supporto anche tra i commenti dei post. In mancanza di riscontri, purtroppo, non si potrà fare altro che attendere che la situazione venga ripristinata.