Purtroppo non pochi italiani si sono scontrati con problemi con offerta DAZN a 19,90 euro, ossia la promozione con il servizio di streaming in scadenza lo scorso mercoledì 28 luglio. Dopo aver esaminato la questione in prima battuta all’indomani dello stop allo sconto, è giusto ritornare sull’argomento per chiarire la posizione di tanti clienti e potenziali tali sulla base di nuovi dettagli.

La prima cosa che va detta è che una buona fetta di persone che hanno riscontrato problemi con offerta DAZN a 19,90 euro sono coloro che avevano messo in pausa l’abbonamento almeno per un mese. Nonostante questi abbiano ricevuto la mail con le indicazioni per aderire alla promo e dunque il relativo link, l’operazione non è poi andata a buon fine in una buona parte dei casi. Sono stati visualizzati anche più messaggi di errore nel corso delle transazioni. L’aspetto più grave poi è che in molti, nonostante l’offerta poi non attivata e il servizio non disponibile, lamentino comunque l’addebito della quota di quasi 20 euro e anche più volte.

Sulla questione specifica va segnalato un feedback registrato sul profilo Facebook di DAZN Italia, visibile al termine dell’articolo. In effetti, lo stesso gestore del servizio parla di casi pronti ad essere esaminati nel più breve tempo possibile. Mancando del tutto un numero telefonico di assistenza, le uniche modalità per richiedere supporto per i problemi con offerta DAZN restano quelle della chat sul sito del gestore e ancora della mail indirizzata ad help@dazn.it. Peccato che, pure su questo fronte si raccolgano le prime lamentele dei clienti. In caso di messaggio inoltrato, in effetti, viene garantita (almeno sulla carta) una risposta entro 72 ore. I tempi comunicati, già di per se non brevi, sono stati disattesi in diverse occasioni con la mancata ricezione di un qualsiasi riscontro. Di certo, la mole di segnalazioni di questi giorni è stata davvero importante: speriamo che almeno da domani il servizio di customer care si metta in pari con le esigenze dell’utenza.