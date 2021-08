I Maneskin annullano il concerto in Belgio e spiegano il motivo sui social. Alla base della decisione, l’impossibilità di uno dei componenti del gruppo di esibirsi. Si tratta di Ethan. Cosa è successo al musicista?

Il batterista della band ha infatti accusato un problema che gli impedisce di tenere fede agli impegni già presi. Per questo motivo, i Maneskin annullano il concerto in Belgio e si scusano personalmente sui social con i fan esteri che avrebbero dovuto prendere parte alla serata.

“Siamo profondamente dispiaciuti di annunciarvi questa notizia, ma purtroppo non potremo suonare al @LokerseFeesten di giovedì”, scrivono i Maneskin sui social. Il concerto si sarebbe dovuto svolgere in data 5 agosto al Lokerse Feesten ma non si terrà perché Ethan ha bisogno di qualche giorno di riposto.

“Ethan ha una tendinite alle mani e non riuscirà a riprendersi in tempo per suonare”, aggiunge il gruppo che però tranquillizza immediatamente tutti i seguaci: nulla di grave, nulla di serio per Ethan. Sta bene e ha solo bisogno di qualche giorno di riposo. Gli altri concerti non sono a rischio, stando a quanto è noto al momento.

“Sta bene e sta riposando ma ha bisogno di una pausa senza suonare”, spiegano i Maneskin, poi aggiungono di essere molto dispiaciuti. “Siamo davvero dispiaciuti di non poter essere lì con voi e non vediamo l’ora di vedervi e di divertirci insieme”, concludono. il concerto verrà probabilmente recuperato e i Maneskin potranno riprogrammare l’evento in Belgio molto presto per riabbracciare tutti i fan europei.

Per la band guidata da Damiano David è stato un anno particolarmente impegnativo il 2021, ricco di eventi e di soddisfazioni. I Maneskin hanno trionfato al Festival di Sanremo e, successivamente, all’Eurovision Song Contest, riportando lo show europeo (finalmente) in Italia. Già programmati e annunciati i concerti nella penisola previsti per il 2022.