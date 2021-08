In questa domenica 1 agosto non funziona Salutelazio.it, il sito della Regione guidata da Luca Zingaretti utile soprattutto alla prenotazione dei vaccini. Ne consegue che ogni operazione del portale è completamente inibita, considerando che pure nel visualizzare la Home si materializza un messaggio di errore.

Sarà l’obbligo di Green Pass per molti luoghi al chiuso al via il prossimo 6 agosto ma è innegabile come negli ultimi giorni gli accessi al portate della Regione Lazio come ad altri siti affini delle regioni d’Italia siano moltiplicati. In effetti più cittadini stanno provvedendo alla prenotazione del loro vaccino e la nuova situazione potrebbe appunto aver mandato in tilt in queste ore proprio la piattaforma utile allo scopo.

In in effetti si può dire che non funziona Salutelazio.it nella sua totalità. Già accedendo alla home del portale via browser, si visualizza il classico messaggio di errore “502 Bad Gateway” che sottolinea il mancato funzionamento dei server dedicati. Come conseguenza, anche la relativa app del servizio presenta delle anomalie più o meno vistose con l’impossibilità di procedere proprio alle prenotazioni del vaccino ma pure ad altre operazioni.

I problemi odierni sono tanto più gravi per un motivo ben preciso, ossia per il fatto che si siano manifestati in un giorno festivo come in questa domenica 1 agosto. Si spera in effetti che repentini interventi tecnici possano ripristinare la situazione per i servizi necessari ai cittadini ma l’attesa potrebbe non essere proprio brevissima. Sui canali ufficiali social proprio di SaluteLazio, almeno per il momento, non ci sono riscontri in merito ai malfunzionamenti, nonostante qualche utente abbia cominciato a segnalare quanto fin qui descritti.

Aggiornamento 10:00 – Ancora non funziona Salutelazio.it, sul sito si visualizza sempre l’errore 502 già indicato in precedenza. Ancora mancano all’appello riscontri ufficiali in merito allo stato del servizio che dunque continua ad essere inutilizzabile.