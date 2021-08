Una reunion di Skam è possibile? A distanza di quattro anni dalla fine della serie tv norvegese, che ha rivoluzionato il modo di raccontare gli adolescenti di oggi grazie alla fruizione dei contenuti in tempo reale (clip degli episodi rilasciati quotidianamente), lo show non ha mai smesso di essere popolare in tutto il mondo. Ne sono una brava i diversi remake realizzati nei paesi europei, tra cui la versione italiana, considerata la migliore realizzata.

Un protagonista di Skam ha parlato a proposito di una possibile reunion. Herman Tømmeraas, che ha interpretato Christoffer nella serie norvegese, è attualmente nel cast di Ragnarok, teen drama sulla mitologia (sempre prodotto nel paese scandinavo), pubblicato su Netflix. Una terza stagione non è stata ancora annunciata, ma è molto attesa dai fan.

In un’intervista concessa a Digital Spy, Herman Tømmeraas ha dichiarato: “Quando abbiamo fatto lo show [Skam], avevamo un budget molto basso per la prima stagione. Era un cast piccolo e una troupe molto piccola. Era solo un qualcosa di davvero piccolo”, ha detto. “Ma ci abbiamo messo il cuore, e l’idea era lì. Tutto era nuovo per noi. E quando la serie è decollata, non avrei mai immaginato che fosse possibile in ogni senso della parola. E sto ancora ricevendo messaggi dall’Asia, da persone che guardano Skam. È incredibile e divertente far parte di un qualcosa così grande.”

Quando gli è stato chiesto se sarebbe stato interessato a partecipare a una reunion di Skam, Herman ha spiegato: “Sai, un giorno forse ci sarà un episodio speciale. Un giorno. Non si sa mai. L’unico problema è che non riesco a immaginare che il mio personaggio possa cambiare. Questo è il più grande svantaggio. Christoffer è fatto così, e probabilmente sarà lo stesso identico personaggio, con la stessa identica felpa con cappuccio. Ma comunque, sarebbe divertente tornare a interpretarlo.”

Una reunion di Skam non è quindi da escludere: cosa ne penserà il resto del cast originale?