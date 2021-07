Riverdale 4 lascia il posto a Katy Keene. Chi ha seguito in queste settimane la programmazione di Italia1 sa bene che la rete ha regalato ai fan anche gli episodi inediti della quarta stagione della serie con KJ Apa e i suoi ma il momento dei saluti è arrivato. In particolare, proprio domani, 1 agosto, Riverdale 4 si concluderà con gli ultimi due episodi dal titolo Lynchiano e Uccidendo il signor Honey.

Saranno questi a chiudere la lunga cavalcata di questa quarta stagione in cui Jughead e Charles seguono una nuova pista dopo che il contenuto dell’ultima videocassetta prende una piega inquietante mentre Kevin, Reggie e Fangs portano la loro ultima iniziativa imprenditoriale al livello successivo. Infine, Archie e Betty valutano come affrontare la situazione.

Dopo aver ricevuto una lettera dall’Università dell’Iowa con la richiesta di un nuovo racconto, Jughead si mette al lavoro su una contorta storia di fantasia, in cui i ragazzi si vendicano col preside Honey per aver rovinato il loro l’ultimo anno di liceo.

Sarà a quel punto che prenderà il via Katy Keene con Lucy Hale su Italia1. L’appuntamento è fissato per l’1 agosto intorno alle 11.30 con il primo episodio dal titolo Capitolo uno: Talenti incompresi. Sarà in quel momento che conosceremo il personaggio interpretato da Lucy Hale e che fa parte dell’universo di Riverdale. A legare le due serie ci penseranno Veronica, di cui Katy Keene è amica, e l’amata Josie, tra le protagoniste di questo ‘spin-off’.

Katy Keene si dibatte tra lo stress del suo lavoro quotidiano ai Grandi Magazzini Lacy’s e le esigenze di un capo molto esigente, Gloria, una leggendaria personal shopper. Per fortuna può contare sul sostegno del suo fidanzato, KO Kelly, che sogna di diventare pugile professionista, e sul suo compagno di stanza e amico, Jorge, che sogna Broadway.

Katy incontra la sua nuova compagna di stanza Josie che per caso incontra il produttore discografico Alexander Cabot. Tutto sembra troppo bello per essere vero e presto si frapporrà tra i due.

La programmazione di Katy Keene cambierà poi dalla prossima settimana. Ogni sabato la serie andrà in onda con ben tre episodi e, in particolare, già da giorno 8 agosto terrà compagnia al pubblico con gli episodi 2, 3 e 4 in cui conosceremo il percorso di Katy e dei suoi compagni alle prese con amore, lavoro e sogni.