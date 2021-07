Da oggi non ci sono più dubbi: la conferma del rimborso Cashback di Stato sta giungendo per tutti (o quasi) oggi 31 luglio. Sebbene il primo semestre 2021 del programma si sia concluso già lo scorso 30 giugno, sono state necessarie più settimane per effettuare i controlli sulle transazioni. A verifiche ultimate, proprio in questo ultimo giorno del mese, molti utenti stanno ricevendo l’alert che gli conferma il buon esito della procedura.

Sulla maggior parte degli smartphone dei partecipanti all’iniziativa sta giungendo proprio in queste ore la notifica che conferma sia la validità del rimborso del Cashback di Stato sia la cifra esatta che verrà presto caricata sull’IBAN già indicato nel programma. Per quanto, inizialmente, fosse stata indicata la data del 15 luglio per la fine delle verifiche di tutte le transazioni valide al raggiungimento dell’obiettivo dei 50 pagamenti digitali, l’annuncio di validità delle procedure sta giungendo solo in questa ultima parte di mese.

Proprio nell’app IO d’ora in poi potrà essere visualizzata la cifra esatta che spetta al partecipante al programma (sulla base delle sue transazioni effettive eseguite dal 1 al 30 giugno e anche al netto di eventuali verifiche dopo reclami). I tempi di accredito della cifra restano quelli già noti: per il Cashback di Stato atandard, quello del 10% sulle spese digitali, non si dovrà aspettare ancora molto. Il limite massimo per vedere la somma disponibile sarà quello di fine agosto, ossia entro 60 giorni dalla fine del primo semestre 2021.

L’odierna conferma del rimborso Cashback di Stato non ha nulla a che fare con la classifica Super Cashback. Quest’ultima è ancora in fase di analisi da parte di Consap e i tempi degli eventuali premi si allungano fino al prossimo 30 novembre. Beneficeranno della cifra di 1500 i primi 100.000 partecipanti che avranno effettuato il maggior numero di transazioni rispetto agli altri. La notifica dell’avvenuto accredito giungerà sempre attraverso app IO.