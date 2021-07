Può sembrare tardi, considerata la prossimità della fine di luglio, ma Don’t Go Yet di Camila Cabello rientra perfettamente nelle hit dell’estate con quel ritornello che riesce a insinuarsi nella testa senza lasciare tregua.

La cantautrice di Cojimar sta per sfornare un nuovo album. Don’t Go Yet di Camila Cabello è infatti un’anticipazione di Familia, terza esperienza in studio dopo Camila (2018) e Romance (2019). A questo giro la popstar propone un brano dalle atmosfere latineggianti, che dal titolo tradisce quell’atto che inizia con il corteggiamento e sfocia in una relazione dalla quale non ci si riesce a separare.

Don’t Go Yet è il primo estratto dalla nuova esperienza discografica e, come si evince dal video, è la prima chiave di lettura di ciò che ascolteremo con la nuova release. Camila si muove e balla in un contesto conviviale, tra tavole imbandite e persone con abiti vistosi, e se da una parte troviamo l’outfit cortese dall’altro troviamo la spensieratezza di un brano movimentato e radiofonico. Don’t Go Yet di Camila Cabello è prodotto da Ricky Reed e Mike Sabath, che insieme alla stessa popstar e Scott Harris hanno partecipato alla scrittura del pezzo. Alle percussioni, inoltre, troviamo l’acclamato batterista cubano Pedrito Martinez che tra le tantissime collaborazioni vanta nomi come Bruce Springsteen ed Elton John.

Come il titolo del disco suggerisce, Familia sarà un disco liberatorio e intimo. Come ha annunciato la stessa artista sui social una settimana fa, Don’t Go Yet e tutto ciò che seguirà si ispira a due principi fondamentali della sua esistenza. Ecco le sue dichiarazioni:

Don’t Go Yet di Camila Cabello è disponibile da oggi, venerdì 30 luglio 2021, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Una data ufficiale dell’uscita di Familia non è ancora stata annunciata.

[Intro]

Oh, my love, oh, yeah, yeah

I’m in love, yeah

[Verse 1]

I replayed this moment for months

Alone in my head, waitin’ for it to come

I wrote all your lines in the scripts in my mind, and

I hope that you follow it for once

[Pre-Chorus]

I imagine myself in satin, the room was platinum and gold

I’d dance and catch your eye, you’ll be mesmerized, oh

We’d find a corner, then your hands in my hair

Finally we’re here, so, why

Are you sayin’ you got a flight, need an early night?

No, don’t go yet

[Chorus]

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

Oh, yеah, don’t go yet, don’t go yet

What you leavin’ for, whеn my night is yours?

Just a little more, don’t go yet

[Verse 2]

Baby, don’t go yet, ‘cause I wore this dress for a lil’ drama

And I bet, I bet that you think that you know, but you don’t

Baby, come to mama

I get, I get what I want when I want

And I get it how I wanna, wanna

And I want you baby, gotta get you, baby

[Pre-Chorus]

We’d find a corner, then your hands in my hair

Finally we’re here, so, why

Are you sayin’ you got a flight, need an early night?

No, don’t go yet

[Chorus]

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (No, no)

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet

What you leavin’ for, when my night is yours?

Just a little more, don’t go yet

[Post-Chorus]

Dámelo

La-la-la-la-la-la-la-la (Don’t go yet)

La-la-la-la-la-la-la, hey (Don’t go yet)

Hey!

[Bridge]

(Oh-no-no, don’t leave yet)

(No te vayas, quédate) Dale

(Oh-no-no, don’t leave yet) Ahora voy yo

(No te vayas, quédate)

(Oh-no-no, don’t leave yet) Stay a little longer

(No te vayas, quédate) Know you really wanna

(Oh-no-no, don’t leave yet) Stay a little longer

(No te vayas, quédate) Oh

[Chorus]

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (Oh)

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (Oh, don’t go yet)

Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet (Oh)

(Oh-no-no, don’t leave yet) What you leavin’ for, when my night is yours?

(No te vayas, quédate) Just a little more

[Outro]

(Oh, yeah, don’t go yet, don’t go yet)

What you leavin’ for, when my night is yours? Yours, yours

What you leavin’ for, when my night is yours?

Just a little more, don’t go yet