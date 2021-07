Stranger Things 4 ad ottobre su Netflix o i nuovi episodi usciranno già a settembre? Il momento di chiedersi del futuro della serie cult di Netflix è arrivato visto che le riprese sono terminate ormai da qualche settimana e il ritardo è ormai colossale rispetto alla pubblicazione della terza stagione. A rincarare la dose poco fa ci ha pensato il regista Shawn Levy che ha ammesso i ritardi di produzione legati al Covid e non solo.

Mai come in Stranger Things 4 i nostri protagonisti saranno un po’ ovunque per mettere i pezzi di una stagione che si annuncia intrigante e terrificante, un po’ adulta se vogliamo.

Il pubblico ha visto per l’ultima volta i residenti di Hawkins nel 2019 per l’epica resa dei conti contro il Mind Flayer allo Starcourt Mall. Il finale della terza stagione si è concluso con Jim Hopper apparentemente morto mentre la famiglia Byers lascia la città tra le lacrime di tutti. In realtà le cose non sono come sembrano e Hopper è vivo e vegeto in mano ai russi e sarà questo il punto di partenza per Stranger Things 4.

Il produttore e regista Shawn Levy a Variety ha rivelato che Stranger Things 4 arriverà “abbastanza presto.. E per quanto riguarda quando esattamente verrà annunciato, molto presto”.

Sui lavori di quest’ultimo periodo proprio fatti per la serie rivela: “Ho girato in Lituania poco prima della pandemia. Abbiamo girato in Georgia, Lituania e New Mexico, quindi basti dire che la stagione 4 è tentacolare. È visivamente e narrativamente molto ambiziosa, molto più ambiziosa delle tre stagioni precedenti“.

I fan si aspettavano un annuncio importante proprio durante il Comic-Con di San Diego 2021 ma così non è stato, che sia il mese di agosto quello giusto per sapere quando vedremo il nuovo capitolo, forse l’ultimo, della serie?