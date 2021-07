Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2021 con Adriana Volpe ma non come concorrenti bensì come opinioniste. Proprio la moglie di Paolo Bonolis che sui social viene giudicata, offesa e tenuta sotto la lente in qualsiasi suo movimento o scatto, dovrà vestire i panni di “giudice” supremo dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che prenderà il via proprio a settembre e che andrà avanti almeno fino a Natale.

La durata dipenderà ancora una volta dagli ascolti e dal gradimento del pubblico, almeno questo ha annunciato Mediaset presentando i suoi nuovi palinsesti, e al timone ci sarà ancora lui, Alfonso Signorini.

Bocche cucite ancora sui possibili concorrenti della nuova edizione ma già le polemiche sono esplose alla notizia che Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2021 prenderà posto sul palco accanto al padrone di casa per dire la sua sui concorrenti. Sicuramente non si farà trovare impreparata alla luce del suo lavoro di autrice ma in molti l’hanno già presa di mira convinti che non c’era bisogno di vederla in tv magari dietro un ingaggio sostanzioso.

Per chi non la conoscesse ancora, Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis e non solo si occupa di alcuni programmi come autrice e produttrice, ma ha anche condotto ed è una vera e propria influencer sui social. Proprio sui profili ufficiali del settimanale Chi poco fa è stata pubblicata la prima foto ufficiale del “cast” del Grande Fratello Vip 2021 con il padrone di casa accanto alle sue opinioniste.

Ecco il post integrale che annuncia anche la data di inizio del programma:

Il Grande Fratello Vip 2021 andrà in onda dal 13 settembre e nei prossimi giorni conosceremo anche i protagonisti veri e propri, i vip, o quasi, che varcheranno la porta rossa.