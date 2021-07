Come noto Imelda Staunton sarà la nuova Regina in The Crown 5, una Elisabetta II giunta con grazia alla terza età, per la penultima stagione del royal dramma di Netflix creato, scritto e prodotto da Peter Morgan. E si può dire che il suo debutto nei panni della sovrana più nota e amata al mondo sia avvenuto sui social.

Per presentare al pubblico il nuovo volto della Regina in The Crown 5, i canali social ufficiali della serie hanno diffuso una prima immagine dell’attrice nei panni di Elisabetta II. Con un’espressione perplessa e quasi corrucciata, un completo giallo pallido corredato dall’immancabile borsetta e un doppio filo di perle, la Regina d’Inghilterra si presenta così, cotonata e regale in quella che è in assoluto la prima foto ufficiale della quinta stagione di The Crown, appena entrata in produzione nel Regno Unito.

Si tratta a tutti gli effetti di un primo test sull’accoglienza alla Regina in The Crown 5, per ora limitato all’utenza social. E se c’è un dato che emerge chiaramente dai commenti del pubblico è che per molti Imelda Staunton resta ancora Dolores Umbridge, la terribile professoressa di Difesa contro le Arti Oscure alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts nella saga di Harry Potter.

Questa prima foto della nuova Regina di The Crown 5 ha avuto proprio l’effetto di ricordare al pubblico il ruolo più popolare della attrice, che evidentemente non si è ancora scrollata di dosso l’odiato personaggio nato dalla penna di J.K. Rowling. A questo scopo potrà forse contribuire il canto del cigno di The Crown: nelle ultime due stagioni, la quinta e la sesta, la Stanton sarà Elisabetta II negli anni ’90 e 2000, alle prese con eventi che probabilmente renderanno anche questo suo personaggio poco amato dal pubblico, come la morte di Lady Diana e gli effetti devastanti che ha avuto sull’immagine della monarchia inglese alla fine del secolo scorso.

Il debutto della Staunton come Regina in The Crown 5 è atteso su Netflix non prima della fine del 2022.