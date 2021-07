Il Realme 8s potrebbe presto arrivare, aggiungendosi ai vari Realme 8, 8 5G e 8 Pro. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, il dispositivo sarà spinto dal processore Mediatek Dimensity 810, con 6 o 8GB di RAM e 128 o 256GB di memoria interna. Il telefono includerà uno schermo da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz. La fotocamera posteriore dovrebbe essere tripla, con un sensore principale da 64MP. La fotocamera frontale, invece, includerà un unico sensore da 16MP.

Il Realme 8s presenterà il lettore di impronte digitali laterale, le connettività 5G, USB-C ed il jack per le cuffie da 3.5mm (un elemento spesso sottovalutato, ma che fa tutta la differenza del mondo in alcune circostanze, specie quando non si ha a portata di mano l’adattatore). La batteria avrà una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il sistema operativo di riferimento? Android 11 con la personalizzazione dell’interfaccia utente proprietaria Realme UI 2.0. Il Realme 8s pare includerà la fotocamera frontale in un piccolo foro sullo schermo, proprio come per tutti gli altri membri della linea. Non sappiamo quando ed a che prezzo il Realme 8s verrà lanciato (difficile arrivi a costare troppo, questo vogliamo premetterlo). Il device potrebbe arrivare in Italia visto che i precedenti tre modelli fanno tutti parte dell’offerta tricolore.

Non crediamo, in ogni caso, ci sarà troppo da aspettare prima di vedere ufficializzato il dispositivo, che pare collocarsi a metà tra il Realme 8 5G ed il Realme 8 Pro. Come potete vedere, parliamo di un telefono che sa il fatto suo e che potrebbe fare faville anche nel nostro Paese (sempre che il produttore cinese decida di lanciarlo in Italia, come dovrebbe essere). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.