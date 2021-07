X Factor chiude in Gran Bretagna, è ufficiale. Lo annuncia il suo ideatore, Simon Cowell, che pensa già ad un altro talent show. “Non voglio che diventi un farsa”, ha spiegato il papà del talent show esportato anche in Italia.

X Factor chiude in Gran Bretagna e dà un chiaro segno: per il talent show, dopo 17 anni di attività, la cancellazione è inevitabile. Dall’edizione UK di X Factor è emersa la band degli One Direction, a partire da 5 concorrenti solisti che si erano presentati ai provini in solitaria e uniti in un gruppo proprio grazie alla geniale intuizione di Simon Cowell.

Il successo planetario degli One Direction è stato merito suo, divenuto poi manager del gruppo e artefice del suo successo mondiale. Ora, i componenti sono tutti solisti e X factor chiude in Gran Bretagna.

La nuova edizione del talent show non si terrà, ufficialmente cancellato dalla programmazione TV. Ma per Simon Cowell non è una sconfitta, anzi, l’intenzione è quella di prendere una pausa. Eventualmente, anche per pensare a modifiche che in Italia verranno apportate a partire da questa edizione.

X Factor infatti in Italia continua ad andare avanti ma con uno stravolgimento sostanziale. L’edizione italiana è la prima ad eliminare le categorie tradizionali. Di fatto, X Factor diventa un talent show che salta la tradizionale suddivisione per categorie e quindi consente ai più talentassi l’ingresso nel programma, senza distinzione di sesso, formazione (solisti/band) ed età. Sarà la formula vincente per l’Italia?

Da X Factor, nel Regno Unito sono emersi artisti del calibro di Little Mix, Olly Murs e James Arthur mentre l’Italia vanta tra i suoi successi più grandi Marco Mengoni e, di recente, i Maneskin. Nel 2020, a trionfare è stata la 17enne Elisa Coclite, Casadilego.

Mentre l’edizione italiana conferma la giuria e cambia il presentatore (Ludovico Tersigni sostituisce Alessandro Cattelan), nel Regno Unito Cowell propone Walk The Line, un nuovo format.