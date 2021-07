Il colosso di Seul ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento di sicurezza per i suoi device. Come riportato da SamMobile, il Galaxy A52 è stato il primo smartphone a ricevere l’upgrade di agosto 2021, che si è poi esteso anche ai Galaxy A72 e Galaxy A8 (2018). Ora, l’aggiornamento è stato rilasciato anche per i Samsung Galaxy S21. Il top di gamma sta iniziando a ricevere la release in Cina tramite la serie firmware G99x0ZCU2AUGE, che include, per l’appunto, la patch di sicurezza di agosto 2021.

Sebbene il colosso di Seul non abbia ancora rivelato quali vulnerabilità l’aggiornamento ha risolto, il registro delle modifiche ufficiale per la serie dei Samsung Galaxy S21 menziona correzioni di bug ed una maggiore sicurezza e stabilità del dispositivo. Sarà possibile verificare la disponibilità dell’upgrade in Cina attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Entro pochi giorni l’aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2021 potrebbe estendersi a bordo dei Samsung Galaxy S21 a Hong Kong e Taiwan, e poi, nel giro delle prossime due settimane, in più mercati internazionali. La società aveva lanciato la serie all’inizio di quest’anno con la One UI 3.1 basata su Android 11: il portabandiera riceverà tre major-release del sistema operativo Android in futuro, insieme ad aggiornamenti di sicurezza mensili (il produttore asiatico si sta dimostrando molto attento ai bisogno dei propri clienti).

Le buone notizie non sono di certo finite per il device, che non è troppo lontano dal ricevere la beta dell’interfaccia proprietaria One UI 4.0 (forse nel corso del mese di agosto), che andrà di pari passo ad Android 12 (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.