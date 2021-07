Sarà presentato il prossimo 11 agosto il Samsung Galaxy Z Flip 3, insieme al Galaxy Z Fold 3. Del dispositivo conosciamo parecchi dettagli, a cui se ne aggiungono adesso di nuovi. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, il pieghevole a conchiglia del colosso di Seul dovrebbe supportare la ricarica rapida a 25W (almeno da quanto è emerso dalla certificazione 3C che il device ha di recente ottenuto), che è decisamente di più rispetto alla ricarica rapida a 15W che si immaginava il telefono potesse supportare.

Il Samsung Galaxy Z Flip 3, nella certificazione 3C, viene identificato con la sigla ‘SM-F7110‘, ed associato agli alimentatori EP-TA200 (15 W) e EP-TA800 (25 W), e dovrebbe pertanto risultare compatibile con entrambi i modelli. Per il resto, il device pare includerà uno schermo interno da 6.7 pollici con refresh rate a 120Hz, tecnologia UTG di Corning in collaborazione con Schott ed uno esterno da 1.9 pollici. La scocca avrà probabilmente i bordi piatti, mentre i fili verranno mossi dal processore Snapdragon 888, oppure dallo Snapdragon 870 (in entrambi i casi prodotti da Qualcomm, come si può facilmente immaginare), con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

La fotocamera posteriore sarà doppia (sensore standard + grandangolare da 12MP posizionati in orientamento verticale), mentre l’anteriore collocata in alto in un foro, da 10MP. Presente a bordo una batteria da 3300mAh (anche se qualcuno parla anche di 3900mAh, che però potrebbero essere una capacità troppo elevata per un dispositivo di questo genere), con supporto alla ricarica rapida a 25W (caricabatteria da 15W incluso nella confezione) e wireless a 9W. Al momento è questo quanto emerso sul conto del Samsung Galaxy Z Flip 3, alla cui presentazione mancano ormai meno di due settimane. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.