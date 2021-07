Dopo un primissimo teaser de La Casa di Carta 5, che anticipa il trailer vero e proprio in uscita il 2 agosto prossimo, Vancouvermedia ha diffuso nuove immagini dall’ultima stagione della serie Netflix: la casa di produzione spagnola di Alex Pina, ideatore e produttore de La Casa de Papel con Esther Martínez Lobato, continua a stuzzicare la fantasia del pubblico con piccole anticipazioni del quinto ed ultimo (ameno per ora) capitolo della serie.

In una prima foto da La Casa di Carta 5 pubblicata dall’attore Alvaro Morte, il suo personaggio appare prigioniero dell’arcinemica Alicia Sierra: nello scatto si intravede la mente della banda dei rapinatori, Sergio Marquina, trascinato in catene dall’ex ispettrice di polizia incaricata della mediazione, ora sollevata dal suo incarico e in cerca di vendetta.

Alvaro Morte ha pubblicato questa foto de La Casa di Carta 5 con una didascalia che – tradotta in italiano al di là del senso letterale in spagnolo – preannuncia una situazione apparentemente senza via di scampo perfino per l’astuto e geniale Professore: “L’ispettrice Sierra mi mette in croce“.

Contemporaneamente la casa di produzione de La Casa di Carta 5 ha pubblicato uno scatto che ci porta all’interno della Banca di Spagna, in cui si svolge la rapina in corso ormai dalla terza stagione: pronti a riscattare la morte di Nairobi e ad uscire dall’edificio con l’oro della riserva nazionale spagnola, la banda ha ora un uomo in più in campo. O meglio una donna: Lisbona, alias Raquel Murillo, era entrata nella Banca con un elicottero alla fine della scorsa stagione e ora, in tuta rossa, è pronta a combattere dall’altra parte della barricata (era lei l’ispettrice di polizia responsabile del caso durante il primo colpo della banda alla Zecca di Stato) per permettere agli scalmanati ladroni in tuta rossa, a cui ormai si è unita in pianta stabile, di farla franca ancora una volta. Nella foto appare con Palermo, Denver e Manila.

Scopriranno subito ne La Casa di Carta 5 che il Professore è finito nelle mani della Sierra? E saranno loro a salvarlo o servirà un intervento esterno? E infine come usciranno dalla Banca sconfiggendo l’esercito nazionale? La Casa di Carta 5 uscirà in due parti su Netflix, la prima il 3 settembre e la seconda il 3 dicembre.