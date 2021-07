Nella giornata di ieri, giovedì 29 luglio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è recato presso il Konami Training Center di Castel Volturno per incontrarsi con alcuni rivenditori (nella sala dove si tengono le conferenze stampa) interessati alla nuova maglia della stagione 2021/2022 da gioco. Secondo il ‘Corriere del Mezzogiorno’, il patron azzurro in quest’ultimo periodo si starebbe dedicando solamente alle nuove casacche della squadra (EA7) firmate da Giorgio Armani, in arrivo probabilmente entro e non oltre la metà del mese di agosto. Nel corso della conferenza ADL, insieme ai dirigenti Andrea Chiavelli e Alessandro Formisano, ha mostrato ai rivenditori le nuove maglie sportive, ma di modelli, dettagli e strategie di vendita ancora non si sa nulla con precisione.

Malgrado i dettagli top secret circa la nuova maglia da gioco del Napoli, sono trapelati i colori di tutte e tre le divise: oltre al tradizionale azzurro, ci saranno anche un bianco panna ed un rosso. Si tratta, insomma, di un ritorno cromatico al passato, malgrado i nuovi modelli fossero del tutto inediti. Le casacche saranno, inoltre, vendute esclusivamente nei negozi autorizzati e la vendita online dei kit sarà affidata al Napoli e ad Amazon. Ed è proprio questa l’interessante novità: infatti, il famoso sito di e-commerce statunitense potrebbe essere il possibile quarto sponsor del club partenopeo con il logo stampato sulla manica, in attesa che venga ufficializzato il terzo sponsor sul retro.

Dunque, sembrerebbe iniziato il progetto di De Laurentiis di autoprodursi le maglie da gioco del Napoli per la prossima stagione. Il patron azzurro aveva confermato dei ritardi durante la prima conferenza della nuova stagione che si è tenuta a Roma. Infatti, i giocatori durante i primi giorni di ritiro a Dimaro si sono allenati con delle vecchie divise. Per la seconda parte del ritiro, che si terrà a Castel di Sangro in Abruzzo, si spera che le nuove maglie possano essere pronte.