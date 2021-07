In molti si chiedono ancora quanto sia necessario aspettare per scaricare il Green Pass a seguito dell’avvenuta vaccinazione per Covid-19. di una sola o entrambe le dosi. Il sistema di download è da oggi 30 luglio a pieno regime con l’introduzione di una nuova modalità per ottenere il certificato verde anche senza aver ricevuto il tanto chiacchierato AUTHCODE, non giunto sui telefoni di tutti gli interessati ma che ora può essere richiesto in poche e semplici mosse.

Chi vuole procedere all’operazione per scaricare il Green Pass, dovrà appunto prima richiedere il suo AUTHCODE personale. Proprio da questo ultimo venerdì del mese è possibile farlo attraverso l’applicazione web raggiungibile a questo indirizzo. Nel form presente al link ufficiale sarà necessario compilare 4 campi, quello relativo al codice fiscale, alla tessere sanitaria (solo le ultime 8 cifre), specificare la motivazione della richiesta (se per vaccino, guarigione o tampone) e dunque specificare la data a cui si riconduce una delle 3 casistiche dichiarate. Per ultimare la procedura viene solo richiesto di riscrivere un codice di sicurezza e il gioco è fayto: il codice personale viene immediatamente fornito.

Il secondo e ultimo passaggio per scaricare il Green Pass prevede quanto segue: muniti ormai di AUTHCODE, bisognerà andare sulla piattaforma del Ministero della Salute che rilasci i certificati a questo indirizzo. Le informazioni specifiche da fornire saranno il numero di tessera sanitaria e la data di scadenza, andrà selezionate la voce AUTHCODE e inserito appunto il relativo codice e infine prescelta la lingua in cui si desidera ricevere la certificazione. Il download sarà immediato nelle due versioni con solo QR Code da scaricare sul telefono come immagine oppure con le altre informazioni anagrafiche da stampare. Di certo, con il procedimento appena descritto non bisognerà attendere neanche un minuto di più eventuali comunicazioni di conferma per ottenere il documento personale.