In forte tendenza l’elogio agli uomini di Madame, una sorta di panegirico pubblicato dalla rapper veneta nelle sue stories Instagram. Sostanzialmente la voce di Marea, sottilmente, cerca di riflettere sui casi di violenza troppo spesso perpetrata dagli uomini contro le donne, ma invita a non generalizzare e dunque a non considerare violenti tutti gli uomini. Dopo questa esternazione Madame è di nuovo diventata bersaglio di polemiche, specie da parte delle donne.

L’elogio agli uomini di Madame

Non ben chiaro se l’elogio agli uomini di Madame sia il presagio di un nuovo inedito. La rapper di Voce chiude il messaggio con un laconico “a presto” e non dice altro. Ecco le parole dell’artista:

“Farò un elogio agli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Ovviamente ce l’ho già, ‘farò’ inteso come in futuro sarà di tutti. Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini. Il terrore, a volte, dei loro occhi, dei loro pensieri, ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini. Viva i loro corpi. Viva le loro anime. A presto”.

Sui social, in particolare su Twitter, tantissime donne hanno dissentito dall’elogio agli uomini di Madame e hanno risposto alle sue esternazioni cercando di tenere alta l’attenzione sui casi di stupro e violenza domestica.

Le polemiche

Se da una parte c’è chi consiglia a Madame di trovarsi un buon social media manager, dall’altra c’è chi risponde con toni perentori alla giovanissima artista. Le donne, in particolare, le ricordano che i due argomenti non stanno sullo stesso piano. C’è chi la definisce “pick me girl”, nuova definizione nata su Tik Tok che descrive le ragazze che ostentano una personale originalità e accusano gli altri di invidia.

L’elogio agli uomini di Madame, secondo alcune, fa a pugni con la lotta contro il patriarcato. “Anche a me piace il ca**o, ma così mi pare eccessivo”, scrive un’altra utente. “Lurida pazza”, aggiunge un’altra ancora.

Ancora una volta Madame finisce al centro delle polemiche: di recente la rapper aveva scatenato l’ira dei social per un post contro i fan invadenti, circostanza per la quale era stata difesa da J-Ax. “Fa uno scivolone alla settimana”, scrivono oggi sui social per commentare l’elogio agli uomini di Madame.

Madame lurida pazza cazzo elogi gli uomini che già sono esaltati di loro ma ti prego — jas (@alleyezznme) July 30, 2021

madame parla di terrore involontario che provano le donne.

come se non si sentissero quotidianamente notizie di violenze e come se alle donne non venisse insegnato sin da piccole ad aver paura degli uomini. pic.twitter.com/oUxkRjlCar — natalia (@taylur13) July 30, 2021

madame il terrore è involontario o è dovuto da anni di oppressione sistematica che continua ogni giorno e che mette in pericolo le donne in ogni parte della loro vita? pic.twitter.com/iGnId9bl8t — 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢 ☯️☁️ (@sunshinata_) July 30, 2021

Se qualcuno le vuole bene togliete i social a madame perché io capisco che sia piccolina ma cavolo non è possibile che faccia uno scivolone al mese, non è più giustificabile e lo dico anche per il suo bene perché prima o poi pesterà un merdone più grosso di lei — Ansya S T A L K E R 🐝 (@StalkerAnsya) July 30, 2021

tw/ (non so se serve)

cara madame, non si tratta di un timore involontario ma del fatto che devo aver paura di uscire di casa perché potrei essere stuprata. nessuno vuole il tuo elogio quindi puoi anche buttarlo nel cesso pic.twitter.com/DCBfNlTlRK — ;martiᴴ (@sobrightstimes) July 30, 2021

Comunque madame che dice “poveri uomini nn dobbiamo aver paura di loro” boh io ho passato tre giorni in una grande città e indipendentemente dal quartiere in cui ero mi hanno: baciato una spalla mentre ero ferma al telefono, inseguito E fermato con insistenza. TUTTO IN TRE GIORNI — PERS🍥NA⁷ (@monamjour) July 30, 2021