Debutta in chiaro su Canale5 Inès dell’Anima Mia, al via coi primi due episodi venerdì 30 luglio in prima serata. Questo period drama racconta la storia di Inés de Suárez, la prima donna spagnola ad arrivare in Cile, combattente nella guerra per la conquista del Paese e tra i fondatori della città di Santiago.

Inès dell’Anima Mia, già disponibile su Amazon Prime Video dal 2020, è l’adattamento dell’omonimo romanzo storico del 2006 dell’amata scrittrice cilena Isabel Allende, che ha approvato il progetto e si è detta soddisfatta della fedeltà della saga televisiva al libro.

Inès dell’Anima Mia è ambientata nel XVI secolo tra la Spagna, il Cile e il Perù e in otto episodi segue il viaggio della sua giovane e indomita protagonista: la contadina Ines Suarez, nata e cresciuta nell’Estremadura, si imbarca per il Nuovo Mondo nel 1540 alla ricerca del marito, Juan de Malaga, ma una volta giunta nelle Indie incontra il conquistador spagnolo Pedro de Valdivia e inizia con lui un rapporto che cambierà la sua vita. I due vivono un’intensa e passionale relazione mentre lottano contro innumerevoli ostacoli per la conquista del Cile, fino a fondare la Città di Santiago. Elena Rivera ed Eduardo Noriega interpretano i due protagonisti di questa saga epica e romantica, affiancati da Carlos Bardem (fratello di Javier), Francesc Orella, Enrique Arce (meglio noto come l’Arturito de La Casa di Carta), Antonia Giesen, Federico Aguado, Carlos Serrano e Daniela Ramírez (a sua volta interprete di Isabel Allende nella serie biografica Isabel).

Ecco le trame dei primi due episodi di Inès dell’Anima Mia in onda su Canale5 il 30 agosto dalle 21.30, intitolati rispettivamente Un Nuovo Mondo e La Conquista Di Un Sogno:

La giovane Ines Suarez, che si imbarca per il Nuovo Mondo alla ricerca del marito di cui non ha più notizie. Giunta nelle Indie, incontra il conquistador spagnolo Pedro de Valdivia e ne resta affascinata.

Ines riesce ad arrivare a Cusco con gli uomini di Don Pedro de Valdivia, un ufficiale al servizio di Pizarro. Dopo aver scoperto che il marito Juan è morto, Ines non ha più alcun motivo per restare nel Nuovo Mondo…

La programmazione di Inès dell’Anima Mia proseguirà su Canale5 con due episodi a settimana, ogni venerdì, fino al 20 agosto.