Io amo ILARIA ARGIOLAS, anche se non è stato un colpo di fulmine. Sì, mi aveva colpito quando si era presentata nella roulotte di Fiat Music per farmi sentire i suoi brani. Ero rimasto colpito dall’approccio in romanesco che aveva nelle sue canzoni, pur avendo origini sarde. Venne anche alla finale Fiat Music nel Teatro Ariston di Sanremo. Poi, piano piano, ho iniziato a conoscere la persona e ad ascoltare con maggiore attenzione i suoi brani. E così è nata un’amicizia che però non influenza minimamente la stima artistica sempre crescente che ho per lei.

Di Ilaria se n’è accorto anche LEO CAVALLI di Fonoprint che l’ha voluta incontrare nel prestigioso studio di registrazione di Bologna e poi sono venuto entrambi al Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ilaria ha tante canzoni belle, ma “La mia borgata” è speciale davvero. Spero diventi il suo primo singolo ufficiale, magari pubblicato da Fonoprint. Tutti sostengono che lei sia l’erede di Gabriella Ferri. Sì, ci sono affinità, soprattutto nell’uso del dialetto romano, ma Gabriella è nata e cresciuta al Testaccio, nel cuore di Roma. Ilaria invece nella borgata Finocchio (si chiama propio così) e la sua cultura è molto più on the road tra le strade degradate ma piene di umanità della periferia.

Coincidenza, al Premiato Circo Volante del Barone Rosso, c’era anche Grazia Di Michele che sta riunendo tutte queste ragazze in un progetto che ha chiamato Cantautrici.

Goditi questo video dove Ilaria canta anche “La mia borgata”.

