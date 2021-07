Francesco Gabbani operato alle corde vocali: l’artista lo comunica sui social aggiornando i fan sulle sue condizioni di salute. Un piccolo intervento, niente di grave, per Gabbani che, dopo il concerto all’Arena di Verona è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico alle corde vocali.

Si è recato ad Amburgo e, forte della magica esperienza sul palco dell’Arena di Verona, ha affrontato con la grinta giusta l’operazione. Adesso lo attende un periodo di riabilitazione.

“Adesso che è tutto passato posso finalmente dirvelo. Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali”, scrive Francesco Gabbani operato alle corde vocali.



“La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione”, aggiunge. Poi ringrazia il professor Fussi che si è preso cura di lui e delle sue preziose corde vocali. Esperienza e professionalità che ha messo a disposizione dell’artista per seguirlo in questo percorso operatorio.

“Un grazie di cuore al professor Fussi che con tutta la sua esperienza e professionalità mi ha seguito in questo percorso!”, scrive l’artista sui social. Gabbani informa anche subito sulle sue condizioni attuale di salute: sta benissimo e non vede l’ora di poter tornare sul palco, insieme ai suoi fan.

“Ora sto davvero alla grande! Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!”, conclude.

Ora Gabbani guarda avanti, ai due concerti nei palasport che lo attendono il prossimo anno. Le date sono quelle del 6 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e dell’8 maggio al Palazzo dello sport di Roma. Info utili sui biglietti e tutti i dettagli in questo articolo.