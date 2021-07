Che Fine Ha Fatto Sara? 3 ci sarà e arriverà su Netflix presumibilmente nel 2022. Continua, con almeno un’altra stagione, la soap/thriller messicana che ha incredibilmente catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori nel mondo, arrivando al primo posto nella top10 di Netflix in decine di Paesi e persino negli Stati Uniti. Incredibilmente perché sulla qualità del prodotto c’è da stendere un velo abbastanza pietoso (qui la nostra recensione), ma i numeri decidono tutto perché sono sinonimo di profitti, soprattutto dalle parti di Netflix.

Così Che Fine Ha Fatto Sara? 3 non solo è stata già rinnovata da Netflix – sebbene manchi un annuncio ufficiale – ma entrerà in produzione già il prossimo autunno. A confermarlo è uno degli attori del cast, che ha anche azzardato la previsione dell’uscita dei nuovi episodi per la prima metà del 2022.

Secondo Alejandro Nones il set di Che Fine Ha Fatto Sara? 3 riaprirà molto presto: parlando al magazine spagnolo FormulaTv, l’attore che interpreta Rodolfo nella saga familiare messicana di Netflix ha confermato che tornerà nei panni dell’erede dei Lazcano nei prossimi mesi. Le riprese di Che Fine Ha Fatto Sara? 3 partiranno infatti all’inizio dell’autunno: “Ad ottobre iniziamo a girare la terza stagione e stando ai miei calcoli uscirà nei primi mesi del 2022“, è la previsione dell’attore.

Alejandro Nones in Che Fine Ha Fatto Sara?

Che Fine Ha Fatto Sara? 3 uscirà dunque a stretto giro, presumibilmente a un anno dalla prima stagione e ancora meno rispetto alla seconda: entrambe sono uscite nella primavera 2021 tra marzo e maggio e hanno letteralmente dominato le tendenze di Netflix nelle settimane successive al debutto. Questo aspetto, in particolare, secondo Nones è stata una fortuna: il fatto che ci fossero due stagioni già pronte – girate in un’unica soluzione per esigenze di produzione legate alla pandemia da Covid – ha permesso alla seconda stagione di intercettare un pubblico fresco di visione della prima e desideroso di nuovi episodi.

L’intenzione di rinnovare Che Fine Ha Fatto Sara? 3 era chiara già dal finale aperto della seconda stagione, che aveva risposto alla domanda del titolo ma aveva anche aperto un nuovo filone individuando due ulteriori presunti colpevoli della morte della giovane sorella del protagonista. Un meccanismo da telenovela rivendicato dai creatori della serie, che hanno voluto proprio applicare gli stilemi della soap latinoamericana alla serie d’azione/thriller.