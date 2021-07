Milly Carlucci e Raimondo Todaro stanno cavalcando l’onda di queste calde giornate con il botta e risposta che sta facendo impazzire i fan di Ballando con le stelle. In particolare, la nuova edizione è già in lavorazione in vista della messa in onda del prossimo autunno/inverno e proprio per via dell’inizio dei lavori, Raimondo Todaro ha annunciato che non farà parte della squadra.

Fin qui niente di male visto che il siciliano ha deciso di comunicarlo ai fan sui social ringraziando la famiglia della Rai e Milly Carlucci che lo hanno accolto quando ancora era un ragazzo e che lo hanno fatto crescere e maturare dietro le quinte e sul palco del programma, ma subito dopo tutto è cambiato.

A lanciare la sua freccia è stata proprio la padrona di casa di Ballando con le Stelle che ha lasciato intendere che la decisione di Raimondo Todaro è arrivata come un fulmine a ciel sereno sottolineando poi in un post tutto quello che è successo nella carriera del siciliano in questo anno a cominciare dal ballo e finendo al suo lavoro di attore per alcune fiction Rai e di coreografo per il Cantante Mascherato.

In molti hanno subito preso di mira Raimondo Todaro accusandolo di tradimento cogliendo in pieno il significato del post della Carlucci ma ecco arrivare subito la risposta del siciliano. Il figlior prodigo ha rimandato al mittente l’accusa rivelando di aver preferito annunciare il suo addio al telefono senza vedersi di persona perché è risultato positivo al Covid ed è in isolamento domiciliare.

Milly Carlucci e Raimondo Todaro hanno poi optato per il silenzio anche se il ballerino ci ha tenuto a sottolineare il fatto di essere rimasto molto male per il messaggio della sua “madre” televisiva augurandosi che arrivino presto queste trattative di cui la conduttrice ha parlato.

Purtroppo in molti hanno preso di mira sia un profilo che l’altro proprio perché non hanno gradito questo botta e risposta social dopo tanti anni insieme, i due avranno modo di chiarire? Quali sono le presunte trattative di cui parla la Carlucci? Forse Todaro è pronto a sbarcare alla concorrenza?