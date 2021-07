Amazon sta elargendo un nuovo buono sconto di 5 euro per spingere il servizio Amazon Hub. Si tratta di effettuare il primo ordine in assoluto programmando il ritiro presso un centro autorizzato. Amazon Hub consente, infatti, di ritirare la merce nei punti di ritiro convenzionati, che ricordiamo chiamarsi ‘Locker‘ o ‘Counter‘ (rispettando chiaramente gli orari di apertura dell’esercente che offre il servizio). Se siete soliti passare poco tempo a casa, ma avete urgenza di acquistare un prodotto su Amazon, questa è la soluzione che potrebbe fare al vostro caso.

Il buono sconto di 5 euro può essere riscattato dagli utenti selezionati, ovvero quelli che sono stati informati dell’iniziativa tramite email o mediante una notifica push di Amazon. Fate parte di questa categoria? Per ricevere il codice dovrete, per prima cosa, individuare il punto di ritiro Amazon Hub Locker o Amazon Hub Counter più vicino a casa vostra. A questo punto, effettuare il primo ordine Amazon Hub di almeno 20 euro entro il 13 settembre 2021. Il buono sconto di 5 euro vi arriverà mezzo email nel giro di un paio di settimane al massimo dalla data dell’ordine, e potrà essere sfruttato a fronte di uno o più acquisti dal valore di almeno 20 euro di prodotti venduti e spediti dall’e-commerce (dovrete incollare il codice promozionale che vi sarà inviato nel relativo campo del carrello).

Per verificare se siete idonei a partecipare alla promozione che ha lo scopo di pubblicizzare il servizio Amazon Hub cliccate su questa pagina: in caso di esito positivo, avrete diritto al buono sconto di 5 euro di cui sopra (tutto quello che dovrete fare è seguire la procedura che vi abbiamo appena illustrato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.