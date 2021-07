Lo Xiaomi Mi MIX 4 si avvicina sempre di più, questa volta attraverso il procedimento di certificazione TENAA. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, adesso conosciamo meglio il dispositivo per le tracce che ha lasciato presso l’ente di certificazione cinese. Lo Xiaomi Mi MIX 4 avrà tagli di RAM da 8 e 12GB, ed una sola opzione di storage da 256GB (almeno per quanto riguarda il mercato locale). Sarà presente il supporto alle reti 5G con possibilità di utilizzare due SIM, così come la presenza, scontata, di Android con personalizzazione proprietaria MIUI.

Lo Xiaomi Mi MIX 4 sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm ed integrerà una fotocamera posteriore tripla con un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 48MP ed un teleobiettivo, sempre da 48MP. Il device avrà un display curvo sui lati verticali e forse una fotocamera sotto lo schermo. Si parla anche del supporto alla modalità Ultra Wide Band (UWB), un sistema di cui abbiamo sentito molto parlare nell’ultimo periodo per via del successo ottenuto dagli AirTag di Apple. Lo Xiaomi Mi MIX 4, quindi, dovrebbe essere compatibile con la tecnologia di tracking a corto raggio (alcuni indizi a sostegno della cosa sono stati rinvenuti anche nel codice dell’app MiShare).

Questo è quanto venuto fuori negli ultimi giorni sul conto dello Xiaomi Mi MIX 4, un device che non vediamo l’ora venga presentato, soprattutto per capire a quale fascia di prezzo apparterrà (non dovrebbe costare troppo, neanche troppo poco). Voi siete per caso ingolisiti dall’idea di poter mettere le mani su un prodotto di questo genere? Immaginiamo di sì, anche perché il produttore cinese non è solito deludere i propri clienti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.