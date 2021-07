Adesso il Poco X3 GT è finalmente ufficiale: parliamo della variante internazionale del Redmi Note 10 Pro 5G, presentato in Cina alla fine del mese di maggio. Per ora il device è stato lanciato in Malesia, ma è probabile venga importato anche in altri mercati, europeo compreso. Il Poco X3 GT ha uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1800 pixel), con frequenza di refresh rate a 120Hz, supporto HDR10+ e luminosità massima di 450nit.

Il processore di riferimento è il Mediatek Dimensity 1100, octa-core, con processo produttivo a 6nm, frequenza di clock fino a 2,6GHz e GPU ARM G77 MC9, con 8GB di RAM LPDDR4x e 128/256GB di storage UFS 3.1. La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore principale da 64MP (apertura f/1.79), un ultra-grandangolare da 8MP (angolo di visione di 119° ed apertura f/2.3), un sensore macro da 2MP (distanza minima messa a fuoco 4cm ed apertura f/2.4). La fotocamera frontale include un unico sensore da 16MP. Il Poco X3 GT presenta il lettore di impronte digitali laterale, e le connettività 5G SA/NSA, USB-C, NFC, VoLTE, Wi-Fi 6 892.11ax, Bluetooth 5.2 e GPS/GLONASS. Non mancano gli altoparlanti stereo ed il supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio. La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W.

Il device ha dimensioni pari a 163,3 x 75,9 x 8,9mm, distribuite in un peso di 193gr. Le colorazioni disponibili sono Cloud White, Wave Blue e Stargaze Black. Android 11 con MIUI 12.5 for Poco gestiranno la parte software del telefono. Poco X3 GT ha un prezzo di circa 237 euro al cambio attuale (tasse escluse) per il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, e di circa 279 euro per quello con 8GB di RAM e 256GB di storage. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.