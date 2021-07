Ancor prima del debutto della terza stagione, Snowpiercer 4 è ufficiale: Netflix ha annunciato il rinnovo della serie tratta dall’omonima graphic novel e basata sul film del 2014 di Bong Joon-hoo.

La notizia è stata data dal co-protagonista Daveed Diggs tramite un video sul set, mentre la produzione della terza stagione dello show è terminata solo di recente.

Il secondo ciclo di episodi si è concluso con l’esplosione del treno Snowpiercer/Big Alice, spaccati in due. Nel frattempo, un altro treno succursale, composto da 10 carrozze, è tornato indietro per trovare l’ingegnere Melanie Cavill, rimasta bloccata fuori al gelo. Purtroppo, Layton (Daveed Diggs) e Alex (Rowan Blanchard) hanno scoperto che Melanie non è sopravvissuta al suo lungo isolamento nella stazione di ricerca. Oppure sì? Come confermato dai media americani, Jennifer Connelly tornerà per la terza stagione ma non sappiamo in che modo, se in flashback o sarà una presenza fissa.

Tra le new entry della terza stagione troviamo Archie Panjabi nei panni di Asha, i cui dettagli sul personaggio sono ancora ignoti. Inoltre, Mike O’Malley (interprete di Roche) e Chelsea Harris (Sykes ) sono stati promossi a regular.

“Snowpiercer è stata una serie di incredibile successo per noi che continua a catturare l’immaginazione degli spettatori, far crescere il pubblico e mantenere ottimi ascolti”, hanno affermato Sam Linsky e Adrienne O’Riain, co-responsabili della programmazione originale per TBS, TNT e truTV, in una dichiarazione. “Tutte le nostre stagioni si imbarcano in una corsa emotiva e inaspettata e le trame ben tracciate continueranno ad evolversi e rimarranno rilevanti per il pubblico. Siamo entusiasti di continuare a far funzionare il treno nella quarta stagione”.

A livello globale, Snowpiercer è distribuita sulla piattaforma Netflix.

Ambientato più di sette anni dopo che il mondo è diventato una landa ghiacciata, la serie è incentrata sulla lotta per la sopravvivenza di un gruppo di persone a bordo di un treno in continuo movimento intorno al mondo. Ben presto iniziano guerre di classe verso l’ingiustizia sociale.

Nel finale della prima stagione, Mr. Wilford (Sean Bean), il creatore dello Snowpiercer, appare pronto a riprendersi il treno che gli è stato rubato, e creando una nuova lotta di potere. Ciò causa una pericolosa spaccatura poiché i passeggeri sono divisi tra la loro lealtà al rivoluzionario Layton (Daveed Diggs) e al signor Wilford, che ha un nuovo treno, una nuova tecnologia e un piano di gioco che tiene tutti a bocca aperta. Mentre Layton combatte Wilford per l’anima dello Snowpiercer, Melanie (Jennifer Connelly) guida la carica su una nuova scioccante scoperta che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.

Ecco il video che annuncia Snowpiercer 4: