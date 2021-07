Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle. Se nella scorsa edizione il problema di Milly Carlucci erano gli infortuni, in questa sarà quella di trovare un degno sostituto per il bel maestro siciliano che lascerà il suo posto togliendo un po’ di passione al programma ballerino di Rai1. Da sempre la signora della prima rete Rai difende il suo programma con le unghie e con i denti ma questa volta ha poco da fare visto che il siciliano ha voglia di “sperimentare” lasciandosi alle spalle Ballando.

Ad annunciarlo è stato lui stesso confermando con un post Instagram le voci dei giorni scorsi e confermando che non prenderà parte alla nuova edizione del programma che dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi, salvo cambiamenti.

In particolare, Raimondo Todaro ha scritto sui social:

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di #ballandoconlestelle e su tutti @millycarlucci. All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.