Era la fine degli anni ’80 quando Mediaset ospitò ben 19 puntate (compresi gli speciali) di Raffaella Carrà Show e adesso, a quasi quaranta anni di distanza, ha deciso di riproporre lo storico programma su Mediaset Extra.

Il programma andato in onda dal 9 gennaio al 7 maggio 1989, su Canale 5, tornerà di nuovo in scena con una selezione delle migliori puntate dello show diretto da Sergio Japino, che segnava il debutto di Raffaella Carrà sulle reti Fininvest. Tra gli ospiti, Ricchi e Poveri, Gilbert Montagné, Franco Nero, Sabrina Salerno, Gerry Scotti, Ruud Gullit, Serena Grandi, Peppino di Capri, Francesca Dellera, Giorgio Faletti, Oriella Dorella, Sandra Milo, Joe Cocker e tanti altri.

Non sappiamo per quanto tempo il programma andrà in onda e nemmeno con quali risultati ma sicuramente in molti hanno fatto notare il tempismo di questo ‘omaggio’ che però il Biscione ha subito liquidato come qualcosa già in programma da tempo. Nello stesso comunicato che annuncia la messa in onda dal prossimo 2 agosto in prima serata, si legge: “Riproposizione – pensata dalla rete ancor prima dell’inattesa scomparsa”. Questo basterà a mettere a tacere le malelingue?

Ecco un dei momenti dello show:

Nelle scorse settimane è stata la Rai quella a cavalcare l’onda dell’omaggio riproponendo su Rai1 le repliche di Carramba che Sorpresa e su Rai3 quelle di A Raccontare Comincia Tu ma presto gli ottimi ascolti degli ‘esordi’ si sono via via affievoliti. In effetti la programmazione di Mediaset Extra arriva un po’ in ritardo rispetto alla concorrente e questo potrebbe davvero lasciar pensare che le repliche fossero già in programma ancora prima della dipartita della star nostrana.

Sicuramente lo show sarà apprezzato dai fedelissimi e anche da coloro che non lo hanno ancora visto, per quel che riguarda gli ascolti dovremo attendere per scoprire come andrà a finire.