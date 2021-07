Al via la prevendita dei biglietti per i Maneskin al Circo Massimo nel 2022. Da qualche ora, i biglietti d’ingresso per assistere al concerto-evento dei Maneskin a Roma sono disponibili in prevendita in anteprima sul web su TicketOne.it.

Da lunedì 2 agosto alle ore 11.00, i biglietti per i Maneskin al Circo Massimo saranno acquistabili anche presso i punti vendita autorizzati dislocati in tutta Italia. La data è quella del 9 luglio del prossimo anno e l’annuncio è arrivato dopo il sold out registrato con i concerti attesi nei palasport.

Se il 2021 ha portato i Maneskin al trionfo al Festival di Sanremo e alla vittoria all’Eurovision Song Contest, il 2022 sarà l’anno che consentirà alla band guidata da Damiano David di tornare ad esibirsi in tutta Italia. Si parte dai palasport con il tour che avrà inizio sul finire del 2021 per proseguire fino alla primavera 2022.

A seguire, il 9 luglio 2022, i Maneskin al Circo Massimo si esibiranno in uno speciale concerto-evento per il quale i biglietti sono già disponibili in vendita. Il gruppo ha inoltre cambiato management, salutando Marta Donà a favore di un nuovo manager che si occuperà di guidarlo in futuro.

Prezzi dei biglietti per i Maneskin al Circo Massimo nel 2022

Tre le fasce di prezzo tra le quali scegliere per tre diversi tipologie di posto da occupare al Circo Massimo di Roma. A disposizione dei fan dei Maneskin, biglietti per il Pit 1, Pit 2 e Prato – Parterre in piedi.

Il Pit 1 è in vendita al prezzo di 69 euro ed è la zona più vicina al palco, il Gold Circle.

Il Pit 2 è disponibile al prezzo di 63,25 euro e consiste nel Silver Circle.

Il settore Prato – Parterre in piedi è in vendita al prezzo di 46 euro e consente ai fan di occupare la zona che si trova immediatamente dopo il Gold Circle e il Silver Circle.

I concerti dei Maneskin nel 2022

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – SOLD OUT

Martedì 22 marzo 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 26 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Giovedì 31 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 3 aprile 2022 || Torino @ Pala Alpitour – SOLD OUT

Venerdì 8 aprile 2022 || Bari @ PalaFlorio – SOLD OUT

Sabato 23 aprile 2022 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Sabato 9 luglio 2022 || Roma @ Circo Massimo – NUOVA DATA