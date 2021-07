“Stasera” è l’appuntamento che Lady Gaga ha lanciato per il trailer di House of Gucci, l’attesissimo film di Ridley Scott in cui interpreterà Patrizia Reggiani. La popstar, ormai ufficialmente anche attrice, ha pubblicato su Instagram il poster del suo personaggio, che insieme a quelli di tutti gli altri volti del cast fornisce un primo sguardo al prestigiosissimo ensamble del film.

Il trailer di House of Gucci è atteso nella serata del 29 luglio, ad anticipare il film che uscirà esclusivamente nelle sale a novembre 2021. Purtroppo non sarà pronto per il Festival di Venezia e non sarà presentato alla prossima edizione della Mostra. Oltre al poster di Lady Gaga, la produzione del film ha divulgato anche quelli dei personaggi di Adam Driver nel ruolo di Maurizio Gucci, Al Pacino (Aldo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci) e un irriconoscibile Jared Leto nei panni del cugino di Maurizio, Paolo.

Annunciando l’uscita del trailer di House of Gucci, Lady Gaga, ha lanciato l’appuntamento in italiano, come pure ha fatto l’account ufficiale del film: d’altronde gran parte della pellicola è stata girata in Italia all’inizio di quest’anno, con la Germanotta costretta anche ad affrontare un brutto episodio relativo al suo soggiorno italiano. Mentre era impegnata sul set, i suoi cani sono stati rapiti a Los Angeles e la cantante è stata vittima di un tentativo di estorsione, mentre il dog sitter che se ne prendeva cura ha riportato diverse ferite a causa del rapimento dei due bulldog francesi.

Il trailer di House of Gucci dirà di più sui personaggi di questa incredibile storia vera. Il film racconta come è maturato l’omicidio di Maurizio Gucci, nipote dello stilista Guccio Gucci, ucciso da parte di un sicario ingaggiato dalla moglie Patrizia Reggiani, che finì in carcere come mandante del delitto nel 1995. Dopo 18 anni di prigione, è stata rilasciata nel 2016 e anche dopo aver scontato la sua pena ha continuato a raccontare quell’omicidio come una reazione ai torti subiti dall’ex marito, che aveva deciso di lasciarla. Il film è un adattamento del libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, scritto da Sara Gay Forden, di cui MGM ha acquistato i diritti lo scorso anno.