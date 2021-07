“Il Fortnite dei boomer”, così iniziano le pesanti accuse di J-Ax contro Eric Clapton. In un nuovo appuntamento con i 2 centesimi, Alessandro Aleotti è tornato a parlare dell’ex Cream. Slowhand, recentemente, ha rilasciato dichiarazioni contro il Green Pass affermando il suo rifiuto di esibirsi in luoghi in cui l’accesso è riservato ai vaccinati.

J-Ax sui vaccini

Negli scorsi giorni J-Ax aveva già detto la sua: “Ai suoi concerti allora non si morirà solo di noia”, ma nelle ultime ore il frontman degli Articolo 31 ha rincarato la dose. In primo luogo il rapper milanese si è rivolto a tutti coloro che lo hanno attaccato per essersi espresso contro Clapton: “Tranquilli, nessuno vi tocca il vostro fenomeno della chitarra”, per poi passare ai vaccini.

“Questo non è un dibattito”, dice J-Ax, e aggiunge: “Non è un dibattito: negli ultimi 6 mesi il 99% dei morti per Covid sono state persone non vaccinate”.

Le accuse di razzismo e violenza sessuale

“Non voglio uccidere i miei fan”, sottolinea. In un secondo video l’invettiva di J-Ax contro Eric Clapton si fa più feroce: il rapper riporta due fatti che riguardano Slowhand sostenendo che i giornali italiani non ne abbiano parlato. Il primo riguarda un discorso razzista che il musicista britannico avrebbe pronunciato durante un concerto. Ecco le parole che Aleotti attribuisce all’ex Cream:

“Ci sono stranieri tra il pubblico? Non vi voglio qui, in questa sala o nel mio Paese. I neri, gli arabi e i fo**uti jamaicani non li vogliamo qui. Questa è l’Inghilterra: un paese bianco per persone bianche. Dobbiamo rendere chiaro a tutti questo”.

Inoltre J-Ax fa riferimento a una confessione di Clapton, che nel 1999 aveva ammesso di aver “violentato la moglie più volte”. Clapton, in effetti, aveva riferito che durante il matrimonio con Patti Boyd lui soffriva di una forte dipendenza da alcol. In un’intervista disse: “Ci sono stati momenti in cui ho fatto sesso con mia moglie con la forza e ho pensato che fosse un mio diritto”.

I commenti di J-Ax contro Eric Clapton si chiudono con una dichiarazione d’intenti e con le conclusioni personali del rapper: “Ai miei concerti non voglio chi dice stro**ate razziste e i no-vax“. Conoscendo i social, probabilmente J-Ax subirà tanti attacchi proprio per queste affermazioni e non si esclude l’arrivo di altri video in cui si parlerà nuovamente di Eric Clapton.