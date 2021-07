In seguito alla battaglia persa con DAZN per quanto riguarda la trasmissione dei diritti tTV delle partite di Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, Sky avrebbe subito un’ulteriore beffa. Infatti, come spiega ‘Il Sole 24 Ore’, la Lega Serie A ha deciso con maggioranza di non mettere all’asta gli highlights pay. A questo punto, l’emittente di Comcast potrà trasmetterli solo per i tre match di cui detiene i diritti e non per i restanti sette che, invece, saranno trasmessi in esclusiva su DAZN.

Ad ogni modo, Sky punterà tutto sul resto dell’offerta relativa alle competizioni calcistiche europee, come Champions League, Europa League ed Europa Conference League (malgrado non in esclusiva), e trasmetterà il meglio del calcio internazionale come la Premier League inglese e la Ligue 1 francese. Dunque, ricapitolando l’emittente satellitare, dopo aver perso i diritti TV della Serie A, è riuscita solo a mantenere la co-esclusiva di tre match a giornata con DAZN, perdendo gli highlights (almeno per quanto riguarda le 7 partite trasmesse in esclusiva su DAZN).

Ricordiamo, inoltre, che nella giornata di ieri 28 luglio, è giunta al termine l’offerta di DAZN a 19,90 euro invece di 29,90 euro, ovvero quella che consentiva ai clienti (già abbonati da tempo) la visione gratuita di due mesi di contenuti. Purtroppo, però, non tutti sono riusciti ad usufruire di questa fantastica offerta, considerati gli innumerevoli messaggi giunti sulla pagina ufficiale Facebook della piattaforma di streaming. C’è da specificare, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, che i problemi relativi alla promozione si sono verificati anche durante la transazione per il pagamento come errore di sistema. Infatti, qualche utente che ha ricevuto via mail la promozione dei due mesi gratuiti afferma di aver comunque subito l’addebito di 19,90 euro. Qualcun altro ancora dichiara di aver pagato la quota ben due volte, forse proprio a causa di un problema tecnico. Due sarebbero le possibili alternative per ricevere delle spiegazioni o esporre il problema: tramite posta elettronica digitando l’indirizzo help@dazn.com oppure aprendo la chat dalla sezione ‘Aiuto’ sul sito.