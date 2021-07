Uno dei temi caldi del giorno, per quanto concerne la questione Covid e vaccini, riguarda senza ombra di dubbio le recenti dichiarazioni rilasciate da Fauci, soprattutto per quanto concerne la carica virale dei vaccinati. Il soggetto in questione, in passato, è stato da noi esaminato soprattutto in contesti più leggeri per imitazioni varie, ma oggi 29 luglio tocca necessariamente affrontare questioni più importanti. Proviamo a chiarire concetti importanti, dunque, considerando anche titoli di giornale che stanno trasmettendo messaggi assolutamente falsi.

Le reali dichiarazioni di Fauci su carica virale dei vaccinati con variante Delta

Nello specifico, è importante risalire alle dichiarazioni originali di Fauci, a proposito della carica virale dei vaccinati con variante Delta. Il titolo sparato da alcune testate italiane di un certo rilievo è di quelli forti, considerando il fatto che l’eventuale capacità di vaccinati e non vaccinati di contagiare altre persone in egual misura cambierebbe totalmente la situazione. E la relativa gestione della pandemia, anche in termini di green pass, alla luce delle proteste di parte della popolazione nell’ultima settimana.

Il problema, per i suddetti giornali, è che Fauci non abbia mai parlato di stessa carica virale per vaccinati e non vaccinati. Vedere per credere quanto riportato da Bufale, che a sua volta cita The Independent, con le dichiarazioni originali del diretto interessato. A suo dire, infatti, con la variante Delta c’è inaspettatamente la possibilità che anche soggetti vaccinati possano risultare positivi ed infettare altre persone, ma quello appena descritto resta un evento molto insolito e raro.

In un momento storico così delicato, anche dal punto di vista della comunicazione, è importante non essere superficiali nel tradurre interviste tanto importanti. L’esempio di Fauci sulla carica virale dei vaccinati e non vaccinati è emblematico in tal senso, con alcuni siti che hanno già rimosso l’articolo originale errato.