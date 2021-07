Sono abbastanza anomali i problemi Libero Mail trapelati oggi 29 luglio per coloro che sono ancora legati al servizio storico. In particolare, la piattaforma non funziona dalle 9 circa di questa mattina per tutti coloro che provano ad accedere alla propria casella di posta elettronica. Come si nota dal nostro ultimo articolo a tema, non affrontavamo una situazione del genere da diverso tempo, con lo staff tecnico che sembrava aver trovato la quadra dopo settimane complicate a fine 2020, prima del disservizio di poco fa.

Le indicazioni che abbiamo sui problemi Libero Mail trapelati oggi 29 luglio

Quali sono le informazioni raccolte fino a questo momento sui problemi Libero Mail del 29 luglio? Come si percepisce tramite il bollettino di Down Detector, le segnalazioni hanno avuto inizio poco dopo le 9. Lo screenshot riportato evidenzia, anche attraverso l’esperienza maturata dal sottoscritto, che si riesca a portare a termine il login, ma quando dovrebbe avvenire il vero e proprio accesso alla casella di posta elettronica, appare improvvisamente un messaggio di errore. Questo, a conti fatti, rende impossibile qualsiasi tipo di operazione.

Una vera e propria anomalia, dunque, se pensiamo che in altre circostanze i problemi Libero Mail fanno apparire un messaggio di errore nel momento in cui si inseriscono le credenziali. Oggi, invece, riusciamo a fare quantomeno uno step in più. La sostanza non cambia però, perché in questi minuti è impossibile leggere nuovi messaggi, ma anche inviarne di nuovi ai nostri contatti. Inutile dire che non abbiamo comunicazioni ufficiali in grado di fare chiarezza su quanto sta avvenendo. E a voi come va? Fateci sapere.

Aggiornamento ore 9:43. I problemi Libero Mail potrebbero essere archiviati a stretto giro, considerando il fatto che, aggiornando la pagina riportata nell’immagine, ci sono momenti in cui il servizio funziona. Insomma, l’assistenza potrebbe aver trovato la chiave per risolvere l’anomalia.