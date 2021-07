Sta facendo discutere e non poco l’insulto di Fognini dal chiaro sapore omofobo nel match disputato con Medvedev nelle scorse ore. Il noto tennista italiano, durante uno dei set, si è lasciato andare ad un’esternazione del tutto spiacevole, seppure sia abbastanza chiaro che questa non è stata rivolta al suo rivale ma a se stesso.

Il video riportato al termine dell’articolo in un tweet cattura il momento esatto in cui è stato pronunciato l’insulto di Fognini. Magari per darsi la carica e spronarsi dopo qualche errore di troppo nella ricezione o battuta, ecco che il tennista si è lasciato andare a delle urla decisamente discutibili, al grido “Sei frocio, sei frocio!”

Il carattere non certo pacato dell’atleta è già noto a tutti: in molti match della sua carriera, contro avversari più o meno temibili, il tennista ha dato spesso sfogo alla sua rabbia lanciando la racchetta o con altri gesti plateali. Ebbene, anche in questo caso, il suo comportamento ha lasciato piuttosto basiti gli amanti dello sport e pure molti dei suoi fan. Per quanto l’insulto di Fognini non sia stato rivolto a Medvedev dall’altra parte del campo, la gravità di quanto detto non può essere sottovalutata. Certamente le parole ad alta voce non rispecchiano per nulla lo spirito di inclusività dei giochi olimpici ma pure dello sport in generale e il pur bravissimo atleta italiano non potrà di certo andare fiero di questo episodio nel futuro.

L’insulto di Fognini a se stesso è stato spiegato in qualche modo dallo stesso tennista in un suo post social in cui ha dichiarato di amare comunque tutta la comunità Lgbt. Il grido omofobo sarebbe stato il frutto della tensione estrema durante il match ma anche del troppo caldo in campo. Scuse alquanto deboli, a dire la verità: sarà il comportamento futuro dell’atleta a mostrarci il suo eventuale pentimento per quanto accaduto.