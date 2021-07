Senza i più grandi successi degli ZZ Top probabilmente oggi non avremmo i grandi nomi del blues rock, dell’hard rock, dello stoner e del rock alternativo. Il power trio nato dalla mente folle di Billy Gibbons ha sempre mantenuto uno stile inequivocabile, collocandosi tra le band più influenti degli ultimi 50 anni della storia del rock grazie ad album monumentali come Tres Hombres (1973), Fandango (1973), Deguello (1979) ed Eliminator (1983) con il quale si allinearono con le tendenze musicali del momento adottando il sintetizzatore.

La Grange (1973)

Inno generazionale nonché “meraviglia da due minuti”, direttamente dalle parole di Gibbons, La Grange è considerata una delle 100 canzoni più importanti della storia della chitarra, ed è in assoluto il brano più famoso degli ZZ Top. Il brano è l’unico singolo estratto da Tres Hombres (1973).

Tush (1975)

Rock blues ad alto potenziale, Tush è contenuta nel secondo capolavoro Fandango ed è una grande prova della capacità del power trio di giocare sui doppi sensi: “Tush” può indicare sia il fondoschiena che una realtà sfarzosa.

Cheap Sunglasses (1979)

In poche parole: un inno agli occhiali da sole a basso costo ispirato dal tour. Il compianto bassista Dusty Hill raccontò che tra una tappa e l’altra tutti rimanevano colpiti dagli espositori di occhiali da sole di pessima caratura, tant’è che quella visione divenne quasi un simbolo della loro esperienza live. Per questo Cheap Sunglasses, titolo leggero ma grande esempio rocksteady con uno dei migliori riff di Hill.

Sharp Dressed Man (1983)

In realtà Sharp Dressed Man farebbe parte di una trilogia di singoli fortunati insieme a Gimme All Your Lovin’ e Legs, canzoni che hanno portato Eliminator (1983) a diventare uno dei dischi più importanti della storia dell’hard rock.

Gimme All Your Lovin’ (1983)

Gimme All Your Lovin’ non può certo mancare tra i più grandi successi degli ZZ Top, e non ha certo bisogno di presentazioni.