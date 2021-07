Enrico Montesano ha avuto il Covid, almeno questo è quello che dice Selvaggia Lucarelli che oggi è tra le più nominate sui social e non certo in positivo. Quando c’è la giornalista di mezzo non si tratta mai di discussioni o di polemiche “a toni contenuti” e anche in questo caso è successo lo stesso. In un primo momento la Lucarelli ha redarguito chi sta usando la morte di De Donno per messaggi No Vax e poi ha tirato in mezzo proprio Enrico Montesano da sempre dalla parte del mondo “complottista” quando si parla di Coronavirus, vaccini e cure.

In particolare, Selvaggia Lucarelli questa mattina ha scritto su Twitter: “Volevo ricordare a quei miserabili dei no vax che oggi stanno santificando De Donno che sbraitano da mesi chiedendo di non usare i morti per fare propaganda. Ecco, oggi state usando un morto per fare propaganda. Tacete“.

Già a quel punto non sono mancate le polemiche non tanto per via del messaggio in sé quanto per le parole usate e quel “miserabili” che riecheggia ancora nelle orecchie di quei liberi cittadini che hanno scelto di dire no, almeno per il momento, al vaccino. Perché sentirsi definire No Vax e perché miserabile? La Lucarelli a riguardo alle idee molto chiare così come ce l’ha su Enrico Montesano.

All’attore ha dedicato il suo secondo colpo della giornata offendendolo perché reo di aver preso il Covid e di aver chiesto aiuto alla medicina e alla scienza che denigra ormai da oltre un anno. Ecco il suo tweet al veleno:

Visto che non ha mai avuto il coraggio di dirlo, ma ama insultare e cavalcare le peggiori teorie complottiste, lo dico io: Enrico Montesano ha avuto il Covid, è stato ricoverato, è stato salvato dai medici e dalla scienza. Quella scienza a cui ha chiesto aiuto, quando stava male. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 29, 2021

Al tweet possono rispondere solo “pochi intimi” di Selvaggia Lucarelli e, intanto, i suoi seguaci hanno preso di mira subito il profilo di Enrico Montesano offendendolo e accusandolo dei peggiori peccati. Dal canto suo, l’attore non ha ancora risposto alla Lucarelli ma ha solo dedicato una lunga diretta a De Donno parlando ancora di vaccini e di cure che arriveranno a settembre.