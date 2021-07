Un altro doppio episodio di Doc Nelle tue Mani andrà in scena oggi, 29 luglio, e lo stesso succederà anche al giovedì nel mese di agosto visto che le repliche su Rai1 sono confermate. Gli ascolti continuano ad essere buoni e ancora abbiamo tre settimane in compagnia di Andrea Fanti e i suoi per un completo ripasso della prima stagione in attesa della seconda, cosa vedremo e cosa è successo in questi episodi centrali in onda oggi, 29 luglio, e giovedì prossimo, 5 agosto?

Ad andare in onda oggi saranno gli episodi dal titolo In salute e in malattia e Quello che siamo in cui Andrea tornerà in corsia pronto ad aiutare i nuovi pazienti ma pronto a credere ancora che le cose con Agnese possano sistemarsi. In realtà sarà proprio lei a chiudere le porte ad un loro futuro insieme ammettendo i suoi sentimenti per Andrea, almeno in parte del suo cuore, e confermando anche il fatto che nella sua vita adesso c’è il suo compagno e presto avranno un bambino che stanno adottando.

Non va meglio a Giulia e Lorenzo quando quest’ultimo, dopo una notte insieme, ammette che non vuole rovinare tutto, come sarà adesso il loro rapporto?

Doc Nelle tue Mani torna in replica giovedì prossimo, il 5 agosto, con due nuovi episodi dal titolo Cause ed effetti e L’imprevisto in cui i casi continuano ad arrivare nel reparto di Andrea Fanti che, però, dovrà rimettere insieme i pezzi dopo il “no” di Agnese ad una loro vita insieme. Il dottore ha deciso di andare fino in fondo a quello che è successo al giovane Pavesi e così fa visita ai loro genitori assumendosi la colpa di tutto per via del farmaco che gli è stato dato per errore.

Il giorno dopo il consiglio convoca Andrea, accusato dall’avvocato della famiglia Pavesi, che rivela di aver trovato la cartella clinica e di voler andare fino in fondo a questa storia, ma a quale prezzo?