Apple ha realizzato quest’anno un top di gamma di grandissimo rilievo che sembra non avere tanti rivali sul mercato per la qualità delle sue specifiche tecniche e stiamo parlando dell’iPhone 12 Pro Max, dispositivo che inevitabilmente si ritrova ad avere un prezzo davvero molto elevato. Con il passare dei mesi però è possibile assistere ad un leggero calo di prezzo che potrebbe interessare a qualche utente propenso ad acquistare questo top di gamma di casa Apple.

Prezzo aggiornato per iPhone 12 Pro Max su Amazon

Dunque, dopo aver studiato il device con alcuni benchmark del passato, bisogna fare un passo in più. Come sempre è Amazon a proporre qualche offerta di rilievo per il mondo iPhone e quest’oggi non potevamo non farvi notare quella riguardante questo iPhone 12 Pro Max. Si parla, più nel dettaglio, del modello da 128GB di memoria interna in grafite.

Novità Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) - Grafite Display Super Retina XDR da 6,7"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Questo dispositivo può essere attualmente acquistato su Amazon al prezzo di 1199 euro, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo precedente, il che permette di poter risparmiare circa 90 euro. Si tratta di un prezzo finito in quanto questo iPhone 12 Pro Max appartiene al servizio Prime di Amazon e ciò non solo vi garantirà spese di spedizione gratuite, ma si potrà ricevere tale dispositivo anche in tempi piuttosto ridotti.

Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire degli stessi vantaggi. Vediamo ora più nel dettaglio quali sono le incredibili caratteristiche tecniche di questo iPhone 12 Pro Max. Ci ritroviamo di fronte ad un dispositivo avente un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, dotato di Ceramic Shield, il vetro più duro di sempre mai utilizzato su uno smartphone. Non manca ovviamente la connettività 5G che permette download rapidi e streaming di qualità.

L’aspetto di rilievo di questo iPhone 12 Pro Max riguarda il comparto fotografico grazie alla presenza di un sistema di fotocamere Pro da 12MP (ultra‐grandangolo, grandangolo, teleobiettivo) con estensione dello zoom ottico pari a 5x, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Senza poi trascurare scanner LiDAR per esperienze AR ottimizzate e ritratti in modalità Notte.

La fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Non manca la certificazione IP68, la migliore del settore.