Tante foto di Lucifer 6 per un’ultima stagione che si preannuncia davvero romantica. Il lieto fine sarà quindi scontato? Dopo aver annunciato che la sesta sarebbe stata quella conclusiva, Netflix ne ha svelato la data di debutto: il 10 settembre 2021 gli ultimi dieci episodi della serie tv saranno disponibili sulla piattaforma.

Dalle foto di Lucifer 6 è possibile capire cosa ci riserva questo capitolo conclusivo. Come si vede nella galleria alla fine dell’articolo, Chloe corre qualche rischio nel primo episodio di stagione, però i fan Deckerstar possono gioire: la sua relazione con Lucifer prosegue a gonfie vele.

Un’altra coppia è quella formata da Maze ed Eve. Dopo il poco spazio riservato nella scorsa stagione, le due sembrano felici insieme. In alcune foto le vediamo a casa di Amenadiel e Linda mentre festeggiano qualcosa. E anche per Ella arriva una gioia: dopo tante relazioni andate male, finalmente sembra aver trovato nel detective Carol Corbett un partner perfetto. La loro unione è stata possibile grazie al defunto Dan: lui voleva farli conoscere, e hanno avuto modo di incontrarsi durante il suo funerale.

Infine, Amenadiel ha seguito il suo desiderio di unirsi alla polizia di Los Angeles e pare aver trovare un mentore molto speciale proprio nel defunto detective Dan Espinoza. Il personaggio è morto nel penultimo episodio della quinta stagione, ma quando è stata girata, la produzione pensavano che sarebbe stata l’ultima. I co-showrunners hanno però trovato un modo per far sì che l’attore Kevin Alejandro potesse tornare nella stagione conclusiva. Il compito di Dan sarà capire quali scelte lo hanno condotto dove si trova. Inoltre l’attore ha diretto la première di stagione, descritta come un episodio “davvero divertente”.

“Ecco, l’ultima stagione di Lucifer. Per davvero questa volta”, si legge nella sinossi ufficiale. “Il diavolo stesso è diventato Dio… quasi. Perché esita? E mentre il mondo inizia a disfarsi senza un Dio, cosa farà in risposta? Unisciti a noi per salutare in modo agrodolce Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. Preparate i fazzoletti”.

Ecco le foto di Lucifer 6: