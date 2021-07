Manca solo un giorno all’uscita dei Huawei P50 in tutti i modelli standard, Pro e Pro Plus. Del modello Pro della serie ammiraglia, già in questa giornata, sappiamo praticamente tutto grazie al contributo dell’informatore Ishan Agrawal, tra l’altro abbastanza autorevole in quanto ad anticipazioni hi-tech. Per questo motivo possiamo essere abbastanza certi che quanto vedremo non si discosta molto da quanto riportato in questo approfondimento.

Ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che la variante Huawei P50 Pro nella sua versione 4G (etichettata con codice modello JAD-AL50) verrà fornita con un display OLED da 6,6 pollici: la sua risoluzione sarà di 2700 x 1228 pixel, mentre la frequenza di aggiornamento di 120Hz e infine una densità di pixel di 450PPI. In riferimento al processore, lo smartphone sarà equipaggiato con SoC Kirin 9000 e potrà contare su 8 GB di RAM. Le configurazioni di memoria possibili saranno due ossia da 256 e 512 GB.

Non mancano neanche le specifiche del Huawei P50 Pro relative alla fotocamera. Il modulo della fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, supporto OIS e obiettivo principale da 50 MP, un sensore ToF da 40 MP (apertura f/1.6), una unità ultra grandangolare da 13 MP (apertura f/2.2) e infine un ultimo sensore da 64 MP con zoom ottico 3.5X, apertura f/3.5 , OIS e zoom digitale 100x. Prendendo in esame il comparto frontale per i selfie, il telefono potrà contare su una fotocamera da 13 MP con un’apertura f2.4.

Il Huawei P50 Pro sarà dotato di una batteria considerevole da 4360 mAh che offrirà una ricarica rapida con cavo da 66 W, mentre wireless da 50 W. Non mancano all’appello neanche le dimensioni esatte dello smartphone che misurerà 158,8 mm × 72,8 mm × 8,5 mm. Il dispositivo avrà la certificazione IP68 e dunque resisterà a brevi immersioni e alla polvere. Vedremo, se tra circa 24 ore, se ogni dettaglio fin qui condiviso verrà confermato dalla stesssa Huawei.