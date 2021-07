Solo buone notizie per i futuri aggiornamenti del Samsung Galaxy S21. La serie ammiraglia non è lontana dal via alla beta dell’interfaccia One UI 4.0 che si accompagnerà naturalmente ad Android 12. L’annuncio ufficiale in proposito è giunto dallo stesso produttore, attraverso il forum Community nella sua versione sudcoreana, ma ci fornisce indicazioni anche sulla distribuzione globale dell’update.

L’implementazione della beta di One UI 4 sarebbe proprio dietro l’angolo per Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra. Come al solito, gli utenti interessati al programma sperimentale potranno fare richiesta di partecipazione attraverso l’app Samsung Members. Una volta partita la fase di beta test vera e propria, i partecipanti riceveranno la notifica per la disponibilità del corposo pacchetto. La buona notizia è che, secondo diverse fonti asiatiche, tutta la macchina dovrebbe mettersi in moto già nel mese di agosto, almeno per quei paesi in cui il programma sarà avviato.

Per fine agosto proprio i Samsung Galaxy S21 riceveranno il rilascio definitivo della One UI 3.1.1. L’ulteriore passaggio alla One UI 4.0 e naturalmente ad Android 12 denota il pieno supporto del produttore alla serie ammiraglia. Le novità di natura grafica saranno molteplici, per le icone ma anche per il layout. Non mancheranno neanche nuovi strumenti a disposizione degli utenti e l’ottimizzazione di prestazioni e consumi pensati appositamente proprio per i dispositivi con a bordo Snapdragon 888 o Exynos 2100.

Se il programma sperimentale per la One UI 4.0 su Samsung Galaxy S21 partirà già nel corso del mese di agosto, il suo rilascio finale con Android 12 dovrebbe poi concretizzarsi nel mese di novembre, al massimo in quello di dicembre. Magari alcune notizie sulla pianificazione software per la serie potrebbero giungere già nel corso dell’imminente evento Unpacked del giorno 11 agosto in cui saranno presentati i nuovi dispositivi pieghevoli Gaxy Z Fold e Flip. Terremo le antenne ben alzate per i dettagli ufficiali.