Sapevamo che sarebbe potuto succedere, come vi avevamo anche anticipato a giugno in questo articolo: la scadenza di settembre al DVB-T2 è stata posticipata dal Governo. Come riportato da ‘dday.it‘, in origine, dal 1 settembre il nostro Paese sarebbe dovuto passare al DVB con MPEG-4, promuovendo lo switch-off dei segnali MPEG-2. La scadenza di settembre sarebbe stata una tappa decisiva per il passaggio decisivo al DVB-T2, inizialmente previsto per giugno 2022 (anche quest’ultima scadenza è stata posticipata). I canali continueranno a trasmettere in MPEG-2 fino al 15 ottobre 2021, data oltre la quale lo switch-off del segnale MPEG-2 spetterà alla decisione volontaria dell’emittente.

Alcuni canali trasmetteranno in MPEG-4, altri in simulcast (ovvero la procedura tecniche che permetterà la convivenza tra lo standard vecchio e quello nuovo). A tal riguardo, i canali RAI tematici, quali Rai Storia e Rai Sport, potrebbero trasmettere in MPEG-4, mentre quelli principali (Rai 1, Rai 2 e Rai 3) in simulcast. Il gruppo Mediaset e La7 non hanno ancora detto la loro. Il Governo non è apparso troppo stringente: vuol dare alle famiglie il tempo di adeguarsi alle nuove soluzioni tecniche, spingendo anche il bonus da 100 euro per l’acquisto di una nuova TV o di un decoder che abiliti il vecchio apparecchio alla ricezione del segnale DVB-T2, che non prevede limiti di reddito. L’obbligo del passaggio all’MPEG-4 arriverà con un provvedimento previsto per la fine dell’anno. La transazione effettiva al DVB-T2 avverrà dal 1 gennaio 2023, mentre le frequenze della banda 700MHz da destinare alla connettività mobile avrà comunque luogo dal 1 luglio 2022.

Le emittenti dovranno, quindi, adeguarsi almeno per un semestre, trasmettendo in DVB-T MPEG4 con minori frequenze (diminuendo il numero dei canali o riducendo la qualità di trasmissione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.