“Occorrerebbe per la penna, come si usa per ogni micidiale strumento, il porto d’armi” affermava il poeta e scrittore siciliano Gesualdo Bufalino. Tre fascinose protagoniste della tv contemporanea sembrano confermare questa citazione dell’autore di Comiso, visto che brandiscono le loro penne come armi, scettri, baionette o forse semplicemente come “coperte di Linus” con tanto di tappo, punta e inchiostro.

Non c’è inquadratura che non le ritragga con il loro fedele strumento di scrittura: indicano monitor e ledwall, prendono appunti, forniscono una direzione al dibattito politico, puntano nuvole sulle mappe metereologiche, pungolano gli ospiti. E le loro penne sono lì, a dare autorevolezza alla loro presenza televisiva.

Veronica Gentili e la sua penna a “Controcorrente” su Rete4

L’ultima, in ordine di tempo, è Veronica Gentili: già alla guida di “Stasera Italia Weekend”, la trentanovenne conduttrice di “Controcorrente”, programma di approfondimento giornalistico di Rete4 che da lunedì scorso va in onda ogni settimana in prima serata, sarà la regina dell’estate catodica: i ping-pong televisivi con Sgarbi o con il virologo Galli già hanno fornito ampio ossigeno alle polemiche-web delle ultime ore. La penna di questa attrice e giornalista si trasformerà in un termometro per misurare le temperature della stagione estiva della politica italiana.

Gemma Favia e la sua penna “meteorologica” su RaiNews24

Un’altra trentanovenne della tv italiana ha fatto della penna il suo marchio di fabbrica: classe 1982, la barese Gemma Favia vanta un passato nelle fila della Gazzetta del Mezzogiorno e di testate come Salute e Chi. Dal 2010 la sua carriera prosegue all’ombra del cavallo di Viale Mazzini: “Uno Mattina Estate”, “Uno mattina caffè”, “Il Caffè di Rai uno” e “L’agenda culturale” sono le trasmissioni in cui la Favia si è presentatat al pubblico italiano. Per Rai News 24 è conduttrice del meteo nelle fasce mattutine: la sua penna sostituisce, nella memoria televisiva, la mitica bacchetta di Edmondo Bernacca per trasformarsi in un puntatore che rivela il futuro climatico tra cirri, nembi e vette alpine.

Aida Nizar, conduttrice e giornalista spagnola: non si separa mai dalla sua penna

Incandescente e irrefrenabile è, invece, la spagnola Aida Nizar da Valladolid. Giornalista e conduttrice piuttosto nota nel suo paese d’origine, per via della discussa partecipazione del 2003 al Gran Hermano, il “Grande Fratello” in salsa ispanica. Approdata in Italia, la Nizar ha poi preso parte al Grande Fratello 16, condotto da Barbara D’Urso. Con quest’ultima, la Nizar ha dato vita anche a puntate esplosive di “Live – Non è la D’Urso” ed era chiaro che, in quel caso, la sua penna si trasformava in un machete infuocato. Bufalino avrebbe preteso il porto d’armi.